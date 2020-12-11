La reforma penal fiscal es una de las herramientas que usará la autoridad contra estas empresas. En 2014 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) creó la lista negra, donde se publican las em...

La reforma penal fiscal es una de las herramientas que usará la autoridad contra estas empresas. En 2014 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) creó la lista negra, donde se publican las empresas que han emitido comprobantes por operaciones inexistentes. Desde que empezó, el fisco ha identificado a 9,857 empresas. Pero desde diciembre de 2018, cuando inició el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el SAT ha añadido 3,261 factureras. Esto representa una tercera parte del total. En lo que va de 2020, 880 empresas han sido agregadas a la lista. Además de los que ya están en la lista de forma definitiva, hay 992 contribuyentes que no han logrado desvirtuar las acusaciones del fisco. Este aumento refleja la importancia que la nueva administración ha dado a estas empresas, y no es para menos. De acuerdo con Carlos Romero Aranda, Procurador Fiscal Federal, las factureras cuestan al fisco 500 mil millones de pesos al año. En entrevista con El Economista, Romero Aranda dijo que de este monto, 200 mil millones corresponden a los esquemas de outsourcing ilegal.

Reforma penal fiscal y al outsourcing

Para el funcionario, hay dos herramientas fundamentales contra estas empresas:

la reforma penal fiscal que entró en vigor este año,

y la reforma al outsourcing, que se discutirá en 2021.

Romero Aranda aclaró que estas nuevas medidas no deben preocupar a todos los contribuyentes. Según él, las empresas que hayan contratado estos servicios pueden acercarse a la autoridad para regularizar su situación. En cambio, las empresas factureras o de outsourcing ilegal sí enfrentan castigos severos; según el funcionario, para ellos no hay acuerdos ni perdones. Aunque al principio se tachaba a la reforma penal de terrorismo fiscal, Romero cree que los resultados hablan por sí mismos. Según él, más contribuyentes han elegido regularizar su situación; además, ha ayudado a mantener la recaudación estable a pesar de la crisis económica.

Reforma al outsourcing en el gobierno federal

En la misma entrevista, Romero Aranda dijo que se está trabajando en otra reforma al outsourcing. Esta iniciativa es diferente a la que se está discutiendo actualmente; se trata de los empleados subcontratados por el gobierno federal. Esta nueva reforma se presentará antes de que acabe el año; la idea es que estos trabajadores contarán con prestaciones sociales y plazas aseguradas. De acuerdo a un análisis de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el gobierno federal ha gastado alrededor de 5 mil millones de pesos en la celebración de 50 contratos con empresas de outsourcing, durante 2019 y 2020. El dirigente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), Joel Ayala, afirmó al periódico Reforma que en el gobierno existen alrededor de 500 mil trabajadores contratados por outsourcing. Con información de El Economista https://www.eleconomista.com.mx/economia/En-esquema-de-factureras-el-fisco-pierde-al-ano-mas-de-500000-mdp-20201211-0009.html

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