Incluyen el aplazamiento de pagos por hasta seis meses en productos como tarjetas de crédito, créditos personales, créditos de nómina, créditos hipotecarios y créditos para pequeñas y medianas empresa Varios bancos en Guerrero, incluyendo BBVA, Citibanamex, Banorte, Santander y Scotiabank, han ofrecido ayuda a sus clientes afectados por el huracán "Otis". Estas medidas incluyen el aplazamiento de pagos por hasta seis meses en productos como tarjetas de crédito, créditos personales, créditos de nómina, créditos hipotecarios y créditos para pequeñas y medianas empresas (pymes). Esta suspensión de pagos es válida para los clientes que viven o trabajan en las áreas de desastre determinadas por las autoridades y que estén al día en sus pagos. BBVA ha anunciado que los clientes afectados pueden aplazar los pagos hasta por seis meses en productos como créditos de auto, préstamos hipotecarios, créditos de nómina, préstamos personales, tarjetas de crédito, créditos pymes y créditos empresariales. Citibanamex ha suspendido el cobro de comisiones por disposición de efectivo en cajeros automáticos y ha agilizado el proceso para el pago de siniestros reportados por los clientes en su programa de seguros. Por otro lado, Banorte ha pospuesto los pagos de créditos de sus clientes en Guerrero por seis meses, incluyendo productos como tarjeta de crédito, crédito hipotecario, créditos de auto, crédito de nómina, crédito personal y crédito pymes. Además, ha habilitado una línea de contacto para atención inmediata en caso de daños o afectaciones. Santander no cobrará comisiones por el uso de sus cajeros a clientes de otros bancos y reembolsará las comisiones que les cobren en cajeros de otras instituciones por disposición de efectivo en Acapulco hasta el 15 de noviembre. BanCoppel también ha implementado el diferimiento en el pago de créditos, pero solo por tres meses. Estas medidas brindan un alivio significativo a los clientes afectados, ayudándolos a recuperarse de los impactos del huracán "Otis". La colaboración de los bancos en momentos de crisis demuestra su compromiso con las comunidades a las que sirven.