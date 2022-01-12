El SAT informó que los contribuyentes tendrán hasta el 31 de marzo como periodo de transición para emitir correctamente su CFDI con dicho documento sin ser acreedores a multas o sanciones. A partir de este mes, como parte de los cambios que trajo consigo la Miscelánea Fiscal 2022, comenzó a utilizarse el nuevo Complemento Carta Porte (CCP), un documento de carácter declarativo, el cual informa sobre los términos en que se produjeron los acuerdos y atribuye derechos sobre la mercancía transportada. Beatriz Marcelino, presidenta de Grupo Ciita, empresa especializada en el sector energético, calcula que solo el 50 por ciento de los transportistas de hidrocarburos han cumplido con todos los requisitos que pide el Servicio de Administración Tributaria (SAT), ya que hay empresas a las que les tecnologías específicas. “Anteriormente, la carta porte era solo una papeleta en la que describías qué mercancías llevabas y la cantidad. Ahora, con el nuevo requisito, la carta porte será digital y timbrada por el mismo SAT, para ver exactamente qué y cuánta mercancía llevas, así como ciertos datos del conductor y la empresa transportista”, indicó a El Financiero. Además, especialistas opinan que la implementación del CCP al Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) está resultando en pérdidas millonarias para el transporte de carga, por lo que es urgente que la autoridad reconsidere este requisito, según datos de Reforma. En una reunión con transportistas, Omar Aguirre, delegado de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram) en Nuevo León, dijo que el requerimiento ha causado demoras en el despacho y entrega de mercancías en estos primeros días laborales del año, con pérdidas millonarias por camiones y operadores detenidos por falta de la validación del CCP. Añadió que hay complicaciones por el esquema tecnológico vigente y que la afectación no sólo es para el sector transporte, sino para todos los eslabones, como industria, comercio y consumidor final. Para Ignacio Casas Fraire, experto en logística internacional, el complemento carta porte exige 180 datos que pueden vulnerar la seguridad de las personas, unidades y mercancías. “En la propia dinámica de los movimientos logísticos surgen cambios operativos, de ruta, cambios de choferes, de tractores... La nueva carta porte exige que a cada movimiento de ese tipo se debe cancelar la carta porte y generar una nueva. Contiene más de 180 datos como fracción arancelaria si es de importación o exportación, nodos de las rutas, descripción de la mercancía, unidad de medida, valor..., que dificulta su llenado”, indicó.

Problemas de infraestructura

Como reportamos en el Contribuyente en diciembre pasado, los transportistas se enfrentarán a muchos retos técnicos y de infraestructura para cumplir con este requisito que pide el SAT. La especialista Reyna López, gerente de producto de Aspel de México, en entrevista con Reforma, especificó que el complemento de carta porte tiene cuatro secciones principales, que puede tener hasta 217 campos a llenar, 24 catálogos, 56 condicionantes, con escenarios muy específicos, entre otros datos. “Uno de los retos más importantes que se tienen en la industria de software para dar solución a esto, es que esta información que requiere el complemento carta porte, no forma parte de la información estándar de un sistema”, dijo. De no mostrarse el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) con el CCP para el traslado de mercancías, habrá infracciones que pueden ser desde $760.00 hasta $14,710.00 pesos. Sin embargo, el SAT informó en un comunicado el pasado 24 de diciembre que los contribuyentes tendrán hasta el 31 de marzo como periodo de transición para emitir correctamente su CFDI con dicho documento sin ser acreedores a multas o sanciones.

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