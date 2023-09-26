La iniciativa consiste en obligar a todos los proveedores de servicios de hospedaje a que cobren este derecho a personas extranjeras que tengan una estancia larga en un lugar El 13 de septiembre de 2023, en el Congreso de la Ciudad de México se presentó una iniciativa con proyecto de decreto para que los extranjeros que se hospeden más de 20 días en México paguen una contribución. Se trata de una contribución denominada “De los derechos de saneamiento urbano para la atención de los problemas derivados de la gentrificación, el turismo de larga estancia y el nomadismo digital”, que se buscará incorporar al Código Fiscal. De acuerdo con Sergio Alejandro Ríos Alonso, integrante de la Comisión Técnica de Contribuciones Locales del Colegio de Contadores Públicos de México, lo que se pretende con esta iniciativa es cobrar un derecho, que es parte de las contribuciones. El especialista explicó que la iniciativa consiste en obligar a todos los proveedores de servicios de hospedaje, como hoteles, hostales, tiempos compartidos, campamentos, plataformas digitales o casas, a que cobren este derecho a personas extranjeras que tengan una estancia larga en un lugar.

Cobro a extranjeros

En entrevista con El Contribuyente, Ríos Alonso dijo que por los primeros 20 días de hospedaje no habría cobro de este derecho, pero a partir de la noche 21 se empezaría a cobrar el derecho. Es decir, si el proveedor del servicio de hospedaje nota que un extranjero lleva 21 días hospedado, con independencia de que esté trabajando o de vacaciones, le tendría que retener el derecho. La propuesta indica que el derecho sería equivalente a una Unidad de Medida y Actualización (UMA) por noche. Así que al extranjero se le retendrían 103.74 pesos por cada noche adicional, a partir del día 21 de hospedaje. El contador considera que lo anterior podría hacer que algunos extranjeros decidan no rentar el la Ciudad de México, y que busquen opciones de hospedaje en otras entidades que no cobren este derecho.

Objetivo de la iniciativa

Lo que busca la iniciativa es resarcir un poco el daño que se genera por la gentrificación. Esto se debe a que el hecho de que vengan personas extranjeras a la Ciudad de México, que trabajan de manera remota, genera un aumento de costos de los productos y servicios de algunas zonas. "Por ejemplo, si en una fondita la comida cuesta 100 peso, la empiezan a vender en 150 pesos porque hay mucho extranjero, pero muchos mexicanos no pueden cubrir ese costo", señaló Ríos Alonso. Entonces, el cobro de este derecho buscará un saneamiento urbano, porque se buscaría que el dinero recaudado se destine a proyectos de desarrollo urbano, transporte y vivienda.

Probabilidad de que se apruebe la iniciativa

La iniciativa fue presentada en el Congreso de la Ciudad de México, por la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Frida Guillén. El integrante del Colegio de Contadores Públicos de México dijo que los votos del PAN no alcanzarían para aprobar la iniciativa. Por eso, considera que no hay tanta probabilidad de que se apruebe la iniciativa, como con una propuesta de Morena, que actualmente es el partido con mayor poder en México. Pero en caso de aprobarse, con el análisis y modificaciones que se le realicen, entraría en vigor hasta 2024. [mc4wp_form id=1230]