Las medidas buscan incrementar la demanda potencial de derechohabientes que pueden adquirir un crédito Infonavit El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) dio a conocer nuevas reglas de financiamiento, con lo que se busca incrementar la demanda potencial de derechohabientes que pueden adquirir un crédito a través del Instituto, además de atender las necesidades reales de vivienda. Mayor monto de crédito Uno de los principales cambios que anunció el Infonavit es que, a partir del 15 de noviembre de 2022, como derechohabiente podrás aspirar a un crédito con un monto máximo de 2 millones 407 mil 347 pesos para comprar vivienda nueva o existente. ¿Cómo te beneficia esto? Puedes precalificarte y obtener un monto mayor de crédito. Esto dependerá de la capacidad de pago que tengas, tu nivel salarial y tu edad. El crédito quizá pueda alcanzarte para adquirir una vivienda disponible en la zona de tu preferencia. Edad máxima Ahora si tienes hasta 70 años tendrás la opción de aspirar a solicitar un crédito del Infonavit, cuando antes sólo era hasta los 65 años. Con la ampliación de la edad para solicitar un crédito, la institución busca facilitar y flexibilizar el acceso para que más personas puedan adquirir una vivienda, por ejemplo. Crediterreno A partir del 21 de noviembre también puedes solicitar un crédito para adquirir un terreno. Cabe recordar que este tipo de financiamiento lo presentó el organismo en abril del 2022 para hacer más accesible el adquirir un patrimonio. Nuevas condiciones • Se modificó el plazo del crédito de cinco hasta 15 años (tú eliges en cuánto tiempo lo pagas). • Se elimina el requisito de la boleta del pago de agua, pero se debe comprobar la factibilidad del servicio. • Ya no será necesario presentar constancia de retención de impuestos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). • En este caso también aumenta la edad para solicitar el crédito a 70 años. Mejora tu vivienda Si lo que buscas es mejorar o remodelar tu vivienda, el Infonavit, a partir de diciembre, te permitirá: • Pagar este crédito de 12 hasta 48 meses, pues se ampliaron los plazos de pago de este financiamiento. (Antes sólo eran pagos de 12, 18, 24 y 30 meses de pago). Lo que te permite disminuir la mensualidad de acuerdo al esquema que elijas. • También tendrás la posibilidad de mejorar tu vivienda, aunque no seas el dueño, siempre que demuestres la relación filial (cónyuge, concubinos, hijos, hijos adoptivos, hermanos, medios hermanos, padres, suegros o abuelos). • Si cuentas ya con este tipo de crédito, ahora sólo tendrás que esperar un bimestre para solicitar un nuevo financiamiento, después de haber liquidado el primer crédito que te fue otorgado. (Antes tenías que esperar tres bimestres). • Además, el Infonavit amplio el catálogo de los productos pueden comprarse con este tipo de crédito. • La edad para solicitar el crédito también aumenta a 70 años.