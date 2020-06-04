La titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social mencionó que no deben adelantarse las reaperturas de los negocios, por lo que la secretaría a su cargo realizará inspecciones exhaustivas durante el ingreso a la nueva normalidad María Luisa Alcalde, titular de la Secretaría de Trabajo y Prevención Social (STPS), especificó que la secretaría a su cargo continuará con las inspecciones a negocios, con la finalidad de que estos cumplan con el acuerdo establecido por la Secretaría de Salud y de esta manera verificar que solamente hayan regresado a laborar las actividades esenciales, es decir que ningún centro de trabajo haya adelantado su reapertura. Agregó que la secretaría a su cargo continuará con visitas de inspección “A partir de que el consejo de salubridad determinó la suspensión de labores para las empresas y los centros de trabajo determinados como no esenciales, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social comenzó una serie de inspecciones para asegurar el cumplimiento de las medidas”, dijo Alcalde. https://twitter.com/LuisaAlcalde/status/1267273943716675585 TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/06/envio-de-remesas-cayo-en-abril-y-mayo-pero-podria-recuperarse-pronto/ En ese sentido reconoció que, la jornada de confinamiento terminó con el cumplimiento del 95% de las empresas, luego del trabajo que se realizó en la Unidad de Trabajo Digno. Luisa Alcalde agregó que se mantendrá la vigilancia sobre el comportamiento que tengan las empresas, sobre todo porque no deben adelantarse si el semáforo se mantiene en rojo. “Recordemos que hay que atender a los semáforos que todas las semanas informará la Secretaría de Salud, según los niveles de contagio y la realidad de cada una de las entidades federativas y en razón de estos colores existe la posibilidad de que ciertos sectores retomen sus actividades”, mencionó Alcalde. Enfatizó que las actividades esenciales deberán cumplir estrictamente las estrategias generales de promoción de salud y seguridad sanitaria, además de que estas deberán autoevaluarse en el siguiente portal: nuevanormalidad.gob.mx TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/06/uif-bloquea-y-decomisa-miles-de-millones-de-pesos-al-cartel-jalisco-nueva-generacion/

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