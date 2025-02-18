El SAT ha renovado su página web, pero advierte a los contribuyentes que dejen de usar los enlaces del antiguo sitio para evitar problemas al realizar sus trámites. Aquí te explicamos qué hacer par...

El SAT ha renovado su página web, pero advierte a los contribuyentes que dejen de usar los enlaces del antiguo sitio para evitar problemas al realizar sus trámites. Aquí te explicamos qué hacer para navegar sin contratiempos. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) aseguró que su nueva página web funciona correctamente y que los problemas reportados por los contribuyentes se deben, en su mayoría, a que siguen utilizando enlaces de la versión anterior, los cuales ya no están operativos. Ante la confusión generada por los cambios, la autoridad fiscal recomienda a los usuarios familiarizarse con el nuevo portal y asegurarse de acceder a través de la dirección oficial www.sat.gob.mx, evitando enlaces guardados del antiguo sitio web del fisco. El pasado 14 de febrero de 2025, el SAT lanzó la renovación de su página con el objetivo de mejorar la accesibilidad y la navegación. No obstante, algunos contribuyentes han reportado dificultades para completar trámites fiscales, especialmente en el inicio del periodo de vencimientos, cuando la plataforma es más utilizada. Usuarios en redes sociales han expresado su preocupación por posibles multas y sanciones derivadas de los problemas en la plataforma, solicitando medidas para evitar afectaciones. Mientras tanto, el SAT insiste en que el sitio opera con normalidad y que la clave para un uso sin contratiempos es la adaptación a los cambios y la verificación de enlaces antes de realizar trámites fiscales.

Principales mejoras en la nueva plataforma del SAT

⁠ Interfaz intuitiva y accesible : La navegación es más sencilla, permitiendo a los contribuyentes encontrar información rápidamente.

: La navegación es más sencilla, permitiendo a los contribuyentes encontrar información rápidamente. ⁠Optimización de herramientas clave : Se han mejorado el buscador, el calendario fiscal y el directorio de oficinas del SAT.

: Se han mejorado el buscador, el calendario fiscal y el directorio de oficinas del SAT. ⁠Modo claro y oscuro : Ahora los usuarios pueden elegir entre estos dos modos para mayor comodidad visual.

: Ahora los usuarios pueden elegir entre estos dos modos para mayor comodidad visual. ⁠Diseño responsivo: La plataforma se adapta mejor a computadoras, tabletas y teléfonos móviles.

Mapa de navegación y nuevas secciones

El nuevo portal se ha reorganizado para facilitar el acceso a los trámites más utilizados. A continuación, se describen sus principales secciones:

⁠Trámites y servicios: Consultas, declaraciones fiscales, facturación electrónica, inscripción y actualización en el RFC, adeudos fiscales y compensaciones. ⁠Últimas noticias: Actualizaciones recientes y comunicados oficiales del SAT. ⁠Calendario: Fechas clave para el cumplimiento de obligaciones fiscales. ⁠Normatividad: Acceso a leyes, reglamentos y disposiciones fiscales vigentes. ⁠Contacto y ayuda: Información de contacto, preguntas frecuentes y manuales para facilitar el cumplimiento tributario.

Además, el sitio cuenta con accesos directos a herramientas como el Buzón Tributario, SubastaSAT y CertiSAT Web.