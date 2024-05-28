En 2024 se realizarán por primera vez trámites de renovación en el REPSE, según el Artículo 15 de la LFT, que exige renovación cada 3 años Con la reforma a la subcontratación laboral, las empresas ...

En 2024 se realizarán por primera vez trámites de renovación en el REPSE, según el Artículo 15 de la LFT, que exige renovación cada 3 años Con la reforma a la subcontratación laboral, las empresas sólo pueden subcontratar servicios especializados, pero el proveedor tiene que contar con el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE). En 2024 será la primera vez que se realizarán trámites de renovación en el REPSE. Esto se debe a que el Artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece que la autorización obtenida deberá renovarse cada 3 años. De acuerdo con Roberto Colín Mosqueda, integrante de la Comisión Técnica Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) estableció las fechas de renovación en 2024:

Marzo a mayo, para registros otorgados en junio de 2021.

Abril a junio, para registros otorgados en julio de 2021.

De mayo a julio, para registros otorgados en agosto de 2021.

De junio a agosto, para registros otorgados en septiembre de 2021.

De julio a septiembre, para registros otorgados en octubre de 2021.

De agosto a octubre, para registros otorgados en noviembre de 2021.

De septiembre a noviembre, para registros otorgados en diciembre de 2021.

Requisitos para la renovación del REPSE

El especialista explicó que los contribuyentes que soliciten la renovación desde la plataforma del REPSE, en el módulo de Renovación de registro, deben cumplir con lo siguiente:

Al momento de solicitar la renovación deben encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales y de seguridad social.

El servicio u obra que se ofrezca, esto debe coincidir con su objeto social (personas morales) o la Constancia de Situación Fiscal (personas físicas).

Entregar documentación requerida relacionada con capacitaciones, certificaciones, permisos, licencias, rango salarial promedio, etcétera.

Colín Mosqueda indicó que la STPS cuenta con un plazo de 20 días hábiles, siguientes a la solicitud, para registrar al contribuyente en el padrón y emitir un aviso de renovación. En caso de que el organismo no responda, los solicitantes podrán requerir el aviso de renovación en los siguientes tres días. Si no hay respuesta, se considerará que el registro ha sido aceptado sin efectos legales.

Consecuencias por no renovar el REPSE

El integrante del Colegio de Contadores Públicos de México dijo que aquellos contribuyentes que no renueven su registro en los plazos establecidos, será cancelado su REPSE, por lo que deberán registrarse nuevamente. Además, advirtió que la prestación o contratación de servicios especializados sin el REPSE puede equivaler a una sanción de entre 2,000 y 50,000 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), tanto para la empresa que lo ofrece como para quien la contrata.