El Colegio de Contadores Públicos de México espera empatía del nuevo jefe del SAT El nuevo jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Antonio Martínez Dagnino, es licenciado en Contaduría y maestro en Finanzas por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Martínez Dagnino era el titular de la Administración General de Grandes Contribuyentes del SAT. Debido a la carrera que estudió, en el Colegio de Contadores Públicos de México esperan empatía por parte del nuevo jefe del SAT.

Anteriores jefes del SAT

Lo anterior se debe a que las últimas personas que dirigieron el SAT estudiaron otras profesiones: Raquel Buenrostro Sánchez ocupó el cargo del 15 de enero de 2020 al 7 de octubre de 2022. Es matemática por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y maestra en Economía por El Colegio de México. Margarita Ríos Farjat ocupó el cargo del 13 de diciembre de 2018 al 5 de diciembre de 2019. Es abogada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL); maestra en Derecho Fiscal por la misma universidad, y es doctora en Política Pública por el Tecnológico de Monterrey. Osvaldo Santín Quiroz ocupó el cargo del 14 de septiembre de 2016 al 30 de noviembre de 2018. Es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México; maestro en Economía y doctor en Economía Política por la London School of Economics and Political Science del Reino Unido. Aristóteles Núñez Sánchez ocupó el cargo del 6 de diciembre de 2012 al 7 de septiembre de 2016. Es licenciado en Administración Industrial, con especialidad en finanzas, por el Instituto Politécnico Nacional (IPN). En 1996, viajó a Madrid, España, donde cursó el Seminario Internacional de “Instituciones y Técnicas Tributarias en Latinoamérica” en el Instituto de Estudios Fiscales.

La formación del nuevo jefe del SAT genera empatía

De acuerdo con Miguel Ángel Tavares Sánchez, presidente de la Comisión Técnica Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, es una buena noticia que el nuevo jefe del SAT sea contador. En entrevista con El Contribuyente, Tavares Sánchez dijo que la formación de contador y maestro de Martínez Dagnino genera empatía. El integrante del Colegio de Contadores Públicos de México recordó que los últimos jefes del SAT no habían sido contadores. Además, indicó que como Colegio de Contadores Públicos de México han tenido una gran cercanía con la Administración General de Grandes Contribuyentes, que era dirigida por el nuevo jefe del SAT. Tavares Sánchez comentó que cada año se realiza el "Foro de fiscalización del SAT para grandes contribuyentes", que es organizado por el Colegio de Contadores Públicos de México y nace de la Administración General de Grandes Contribuyentes. "De hecho, si tú buscas en Google vas a encontrar fotografías del ex administrador Antonio Martínez Dagnino en el evento", expresó el especialista.