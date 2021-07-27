México es sede de reuniones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México es sede de las reuniones de representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), que iniciaron el 26 y finalizarán el 30 de julio de 2021. La UIF, perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), recientemente informó que sería la sede de la XLIII Reunión plenaria de representantes y reuniones de los grupos de trabajo del GAFILAT. De acuerdo con la UIF, las reuniones del GAFILAT se desarrollarán bajo una modalidad híbrida (virtual y presencial), y con todas las medidas de seguridad necesarias. En las reuniones se espera la participación de los representantes de los países miembro del GAFILAT, así como de organismos y autoridades nacionales relacionadas con la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (PLD/FT). Por eso, durante esta semana se esperan discusiones de alto nivel enfocadas a prevenir y combatir el lavado de dinero (LD), financiamiento del terrorismo (FT) y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (PADM). Algunos de los puntos que se abordarán en las reuniones, están relacionados con los siguientes temas:

Red de recuperación de activos.

Implementación de los estándares del GAFI.

Informes de avances de los países miembro y de evaluación mutua.

Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

¿Qué es el GAFI?

El GAFI es el principal organismo en materia de prevención y combate al lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LD/FT/PADM). Los objetivos principales del GAFI son los siguientes:

Establecer los estándares internacionales en materia de LD/FT/PADM.

Evaluar el nivel de cumplimiento de todos los países, no sólo de sus miembros, en cuanto a las recomendaciones del GAFI.

Llevar a cabo un seguimiento puntual de aquellas jurisdicciones que tengan deficiencias notorias en cuanto a su régimen en contra del LD/FT, para mejorarlas.

¿Qué es el GAFILAT?

El GAFILAT es uno de los grupos regionales del GAFI y agrupa a 17 países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay Los grupos de trabajo del GAFILAT son los siguientes:

Grupo de Trabajo de Apoyo Operativo (GTAO).

Grupo de Trabajo de Análisis de Riesgo e Inclusión Financiera (GTARIF).

Grupo de Trabajo de Capacitación y Desarrollo (GTCD).

Grupo de Trabajo de Evaluaciones Mutuas (GTEM).

Grupo de Trabajo de Financiamiento del Terrorismo (GTFT).

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