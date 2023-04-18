El SAT informó que de 2018 a 2023, el crecimiento real del ingreso tributario neto ha sido de 13.9% El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer las cifras de los ingresos tributari...

El SAT informó que de 2018 a 2023, el crecimiento real del ingreso tributario neto ha sido de 13.9% El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer las cifras de los ingresos tributarios del primer trimestre de 2023. De acuerdo con la autoridad fiscal, con información preliminar al 3 de abril de 2023, la recaudación acumulada fue de 1,224,583 millones de pesos (mdp). Lo anterior representó un incremento de 96,232 mdp con respecto al mismo periodo de 2022, y un crecimiento real de 1.0%. A través de un comunicado, el SAT explicó que los incrementos de los ingresos tributarios fueron de la siguiente manera:

Impuesto sobre la renta (ISR). Presentó un crecimiento de 3.3% en términos reales, lo que equivale a 78,168 mdp.

Impuesto al Valor Agregado (IVA). La recaudación bruta de IVA fue de 530,831 mdp, un incremento de 40,199 mdp respecto del mismo periodo del ejercicio anterior, lo que permitió realizar devoluciones a los contribuyentes cumplidos por 229,351 mdp, que representa un crecimiento de 11.8% en términos reales con respecto al mismo periodo de 2022.

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Presentó un crecimiento de 13.3% en términos reales, lo que equivale a 16,300 mdp.

El SAT indicó que de 2018 a 2023, el crecimiento real del ingreso tributario neto ha sido de 13.9%. Además, señaló que los incrementos en la recaudación de 2023, sólo son posibles gracias al esfuerzo de las y los contribuyentes por cumplir con sus obligaciones fiscales en este periodo de declaración anual del ejercicio 2022.