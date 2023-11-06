La autoridad tributaria tiene más de tres años que no publica ninguna resolución en su portal de internet El Servicio de Administración Tributaria (SAT) debe publicar mensualmente un extracto de la...

La autoridad tributaria tiene más de tres años que no publica ninguna resolución en su portal de internet El Servicio de Administración Tributaria (SAT) debe publicar mensualmente un extracto de las principales resoluciones favorables a los contribuyentes, debiendo cumplir con la protección de los datos personales de los contribuyentes. Lo anterior lo establece el Artículo 34, último párrafo, del Código Fiscal de la Federación (CFF).

El SAT tiene más de tres años que no publica resoluciones favorables

Pero de acuerdo con la consultora Fiscalia, la autoridad tiene más de tres años que no publica ninguna resolución en su portal de internet. La nota indica que los extractos publicados no generan derechos para los contribuyentes, según lo establecido en el Artículo 47 del Reglamento del CFF. Fiscalia señaló que se supone que los contribuyentes pueden consultar el compendio de estas resoluciones a través de un sistema de la autoridad de Resoluciones Favorables. Sin embargo, como se indica en el portal del SAT, el mismo no ha sido actualizado desde el 29 de julio de 2020. Actualmente el sitio muestra que está actualizado al 13 de julio de 2023. Pero el contenido más reciente que contiene de resoluciones es, como se ha indicado, julio de 2020. No existe ninguna resolución favorable correspondiente a un mes posterior al indicado. Esta captura de pantalla fue generada el 23 de octubre de 2023.

El SAT incumple obligación de publicar resoluciones favorables

Así que la autoridad ha estado incumpliendo con lo dispuesto por el Artículo 34 del CFF durante más de dos años. Por su parte, los contribuyentes se encuentran imposibilitados para conocer cuáles han sido los criterios favorables del SAT resueltos a lo largo de ese período.