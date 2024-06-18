Las personas físicas con ingresos por salarios o sin obligaciones fiscales pueden inscribirse al RFC mediante la Oficina Virtual del SAT El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente...

Las personas físicas con ingresos por salarios o sin obligaciones fiscales pueden inscribirse al RFC mediante la Oficina Virtual del SAT El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente explicó cómo se pueden inscribir las personas físicas al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) sin tener que acudir a sus instalaciones.

Inscripción al RFC a través de la Oficina Virtual del SAT

La autoridad fiscal indicó que las personas físicas con ingresos por salarios o sin obligaciones fiscales, deben seguir los siguientes pasos para inscribirse al RFC a través de la Oficina Virtual del SAT:

Registra tu cita. Ingresa a citas.sat.gob.mx y selecciona Registrar cita. Captura tu nombre completo, CURP y correo electrónico. Selecciona Oficina Virtual en el apartado de Entidad federativa y módulo. Ingresa el token enviado por correo electrónico y recibe la confirmación de tu cita. Revisa el correo de [email protected] y obtén el Acuse de tu cita. Envía la documentación requerida al correo [email protected] o en el apartado Consultar/Gestionar cita Ingresa a la sesión virtual desde cualquier dispositivo con cámara.

Puedes ver la información y los detalles que publicó el SAT aquí / Fecha de publicación: 12 de junio de 2024.