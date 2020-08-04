Te decimos cuáles son las modificaciones que contiene el documento. El 27 de julio, la Secretaría de Hacienda publicó los anexos 1-A, 14, 15, 17 y 23 de la Segunda Resolución de Modificaciones a la...

Te decimos cuáles son las modificaciones que contiene el documento. El 27 de julio, la Secretaría de Hacienda publicó los anexos 1-A, 14, 15, 17 y 23 de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2020. El documento que se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) contiene las siguientes modificaciones: Anexo 1-A. Trámites fiscales Se publicó la modificación al Anexo 1-A, en el que se actualizaron las siguientes fichas de trámites fiscales:

7/CFF Solicitud de generación, actualización o renovación de la Contraseña.

47/CFF Aclaración para subsanar las irregularidades detectadas por las que se dejó sin efectos su Certificado de sello digital, se restringió el uso de su Certificado de e.firma o el mecanismo que utiliza para efectos de la expedición de CFDI, o en su caso desahogo de requerimiento.

106/CFF Solicitud de renovación del Certificado de e.firma.

292/CFF (Se deroga).

15/ISR Solicitud de autorización para recibir donativos deducibles.

16/ISR Avisos para la actualización del padrón y directorio de donatarias autorizadas para recibir donativos deducibles.

17/ISR Solicitud de nueva autorización para recibir donativos deducibles.

18/ISR Solicitud de autorización para aplicar los donativos deducibles recibidos en actividades adicionales.

19/ISR Informe para garantizar la transparencia, así como el uso y destino de los donativos recibidos y actividades destinadas a influir en la legislación.

146/ISR Informe de donativos para mitigar y combatir el virus SARS-CoV2.

6/PLT Solicitud de devolución de pago de lo indebido del IVA, por cancelación de operaciones efectuadas a través de plataformas tecnológicas.

7/PLT Declaración de pago del ISR personas físicas plataformas tecnológicas.

8/PLT Declaración de pago del ISR retenciones por el uso de plataformas tecnológicas.

9/PLT Declaración informativa por el uso de plataformas tecnológicas.

10/PLT Declaración de pago del IVA personas físicas plataformas tecnológicas.

11/PLT Declaración de pago del Impuesto al Valor Agregado por la prestación de servicios digitales.

12/PLT Declaración del IVA retenciones por el uso de plataformas tecnológicas.

13/PLT Aviso de opción para el pago de contribuciones desde el extranjero, por la prestación de servicios digitales en México.

14/PLT Solicitud de devolución de pago de lo indebido del ISR, por cancelación de operaciones efectuadas a través de plataformas tecnológicas.

Anexo 14. Donatarias autorizadas Se modificó el Anexo 14 con la información generada desde el 5 de febrero hasta el 14 de julio de 2020. En el anexo se actualizaron las listas de autorizaciones, revocaciones, actualizaciones, rectificaciones y la del cumplimiento de sentencias, recursos de revocación y medidas cautelares. Anexo 15. Impuesto sobre Automóviles Nuevos Se publicó la modificación al Anexo 15, en el que se actualizaron los códigos de claves vehiculares. Anexo 17. De los proveedores de servicio autorizado y órganos certificadores de juegos con apuestas y sorteos Se publicó la modificación al Anexo 17, en el que se exponen los siguientes incisos:

A. Definiciones.

B. Características técnicas, de seguridad y requerimientos de información del sistema de cómputo de los operadores y/o permisionarios.

C. Requisitos que deben cumplir las personas que soliciten ante el SAT autorización como proveedor de servicio autorizado.

D. Especificaciones técnicas del servicio que prestará el proveedor de servicio autorizado, y características técnicas, de seguridad y requerimientos de información que deberán cumplir los sistemas del citado proveedor.

E. Obligaciones que deben cumplir los órganos certificadores que verifiquen a los proveedores de servicio autorizado.

F. Operadores que presten el servicio de juegos con apuestas y sorteos a través de agencias.

G. Información que deberá entregar el operador y/o permisionario.

H. Información que deberá entregar el operador y/o permisionario que lleve a cabo sorteos o concursos transmitido por medios de comunicación masiva.

I. Procedimiento que el SAT debe seguir para llevar a cabo la revocación de las autorizaciones conferidas para fungir como proveedor de servicio autorizado.

J. Obligaciones del proveedor de servicio autorizado.

K. Causas de revocación de la autorización para operar como proveedor de servicio autorizado.

Anexo 23. Ubicación de las unidades administrativas del SAT Se publicó la modificación al Anexo 23, en el que se actualizaron las direcciones de una serie de administraciones en la Ciudad de México, Mazatlán y Quintana Roo. Puedes revisar el documentoAnexos 1-A, 14, 15, 17 y 23 de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020, publicada el 24 de julio de 2020 aquí/ Fecha de publicación: 27 de julio de 2020.

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