Especialistas recomiendan a las plataformas que revisen si les aplica la reforma laboral, y si es así, que se vayan preparando para poder cumplir con las nuevas obligaciones

Especialistas recomiendan a las plataformas que revisen si les aplica la reforma laboral, y si es así, que se vayan preparando para poder cumplir con las nuevas obligaciones

El 24 de diciembre de 2024, el Gobierno de México publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) reformas a la Ley Federal del Trabajo (LFT) para regular el trabajo en plataformas digitales. Dichas reformas entrarán en vigor el 22 de junio de 2025.

De acuerdo con Ramiro Ávalos Martinez, socio de Impuestos Corporativos en Baker Tilly, el decreto con las reformas obligará a las plataformas digitales a contratar a los colaboradores.

Al participar en un evento organizado por Thomson Reuters, Ávalos Martinez expuso, entre otros temas, las novedades en las obligaciones laborales y fiscales de las plataformas digitales.

El especialista en el área fiscal e impuestos señaló que las reformas están generando inquietudes por la diversidad de supuestos que existen. Por ejemplo, una persona se puede dar de alta como conductor o repartidor en una plataforma como Uber, Didi o Rappi. Pero también hay personas que pueden estar administrando una flotilla.

Nuevas obligaciones fiscales para las plataformas digitales

El integrante de la firma de negocios Baker Tilly dijo que con la implementación de esta reforma laboral detonará algunas obligaciones fiscales para las plataformas digitales, entre las que expuso las siguientes:

Inscribirse como empleador ante el IMSS y el Infonavit. Si se supera el promedio anual de 300 trabajadores, deberán presentar el dictamen ante el IMSS. Pagar mensual y bimestralmente las cuotas de Seguridad Social del IMSS y del Infonavit. Deberán expedir los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) de nóminas, por el pago de los salarios a los trabajadores de las plataformas. Registrar los centros de trabajo ante el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Infonacot). Si los empleados se encuentran laborando en diferentes estados de la República Mexicana, la plataforma digital deberá inscribirse en el registro estatal de contribuyentes de cada gobierno estatal, para pagar el Impuesto sobre Nóminas. En algunas entidades federativas, existe el cumplimiento voluntario u obligatorio para presentar el dictamen de contribuciones locales, que incluye el Impuesto sobre Nóminas, como por ejemplo en Quintana Roo, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero y otros tantos más.

Por eso, Ávalos Martinez señaló que no se trata sólo de incorporar a los colaboradores como trabajadores, sino que eso implica cumplir con más obligaciones fiscales.

Pero el especialista recomendó a las plataformas que primero revisen si les aplica la reforma laboral, y si es así que se vayan preparando para poder cumplir con las nuevas obligaciones.