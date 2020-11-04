En el primer semestre del año, el SAT rompió récords en recaudación por auditorías. Al cierre del tercer trimestre, la tendencia es la misma. En los primeros seis meses del año, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) recaudó 269 mil millones de pesos por auditorías a nivel federal. Esto representa un aumento de 15.4% frente a los 233 mil millones de pesos que se recaudaron en todo 2019 y un crecimiento de 177% respecto al primer semestre de 2019 . Además, es un nuevo récord de recaudación para las auditorías. Durante el primer semestre de 2019, el fisco consiguió 94 mil millones de pesos por este concepto; en 2018, el monto fue de 86 mil millones de pesos para ese periodo. Desde el año 2000, cuando estos reportes se hicieron públicos, no se ha conseguido una recaudación así en un semestre. El desempeño del SAT se debe a una combinación de varios factores. Por un lado, la autoridad dice que los resultados vienen de procedimientos más efectivos y la coordinación de sus áreas. Por el otro, algunos especialistas argumentan más presión fiscal y un acceso limitado a tribunales por la pandemia.

Los números del tercer trimestre

Al cierre de septiembre, los números de las auditorías siguen aumentando. De acuerdo con datos de Hacienda, el SAT recaudó 417 mil millones de pesos por este concepto al cierre de septiembre. Esto representa un aumento de 136% frente al mismo periodo del año pasado. Estos incrementos significan que por cada peso invertido, el SAT recaudó 153 pesos. Lo recaudado por auditorías no logra resolver todo el problema causado por la crisis económica. Hace algunas semanas, Raquel Buenrostro dijo que la recaudación cayó 0.9% frente al periodo enero-septiembre de 2019. Además de esta caída, hay que recordar que tampoco se logró la meta de recaudación de la Ley de Ingresos. Sin embargo, lo conseguido por auditorías en el periodo ayuda a mantener las pérdidas en un nivel más aceptable. De todas formas, el enfoque en las auditorías seguirá. A pesar de que rompieron el récord histórico de recaudación por este concepto, para Raquel Buenrostro “hay sectores (de la economía) que llevan 10 o 15 años sin ninguna revisión por parte del SAT”. A inicios de octubre, en entrevista con el diario La Jornada, Buenrostro identificó algunos de los sectores con más tiempo sin revisar y, a la vez, con la carga impositiva más baja. Entre ellos están: el acerero, alimentos industrializados, automotor, energético, farmacéutico, financiero, minero y ventas al menudeo.

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