Empresarios y autoridades se reunieron para discutir la Miscelánea Fiscal 2022 El miércoles se presentó el foro "El presente y futuro fiscal de México. Desafíos y prospectivas de la reforma fiscal 2022", en el que se discutieron los puntos relevantes de la Miscelánea Fiscal que entrará en vigor el siguiente año. José Medina Mora Icaza, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), dijo que se deberán preparar ante los retos que plantean las medidas tributarias de la nueva Miscelánea. Mientras tanto, el presidente de la Comisión Fiscal, Juvenal Lobato Díaz, señaló que las preocupaciones en la organización patronal no sólo se encuentran en materia fiscal, sino en materia legislativa, “lo cual es una preocupación que en esta reforma fiscal nos parece muy delicada, hay que legislar para todos, pero también atendiendo no sólo casos particulares”.

El SAT responde

La jefa del SAT, Raquel Buenrostro Sánchez, destacó que el verdadero ataque a la informalidad es la venta ilegal de bienes y mercancías que se transportan, por lo cual se propone el complemento de la Carta Porte. El 18 de noviembre, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) modificó el estándar del complemento carta porte versión 2.0. El cambio consiste en la reubicación del nodo “Domicilio” del nodo “Partes Transporte”, quedando como nodo hijo del nodo “Tipos Figura”. Por su parte, Reginaldo Esquer, vicepresidente nacional de Justicia y Asuntos Tributarios de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), dijo que la informalidad es un tema que no se está atacando por el Gobierno Federal y que no hay políticas claras que estén resolviendo este tema.

Sobre el combate a la informalidad

Como lo reportamos en El Contribuyente, en septiembre Buenrostro dijo que se espera aumentar el número de contribuyentes entre 15% y 30% por el nuevo régimen y que este incremento ayudaría a combatir la informalidad. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) para el tercer trimestre de 2021, aunque se haya recuperado el empleo a niveles antes de la pandemia, el 56.3% está en la informalidad. Además, al cierre del periodo el empleo informal alcanzó 31.4 millones de personas; esto es casi cuatro millones más que en el mismo periodo de 2020. Además, es un aumento de 14.16% anual. La jefa del SAT ha dicho que combatir la informalidad es un punto central para aumentar la recaudación sin necesidad de una reforma y que la economía informal representa casi el 50% del total; esto representa un gran margen de recaudación sin necesidad de aumentar tasas. En el foro, Reginaldo Esquer comentó que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó que la informalidad creció 14.6 por ciento en los últimos meses, incremento que no debe permitirse porque provocará que la carga tributaria se concentre en muy pocas empresas. Asimismo, como lo menciona Reforma, Esquer recordó que el Gobierno federal tampoco otorgó estímulos fiscales para este año, como otros países que aplicaron medidas como estímulos a la inversión, a nuevos empleos, diferimiento al pago de impuestos, devoluciones aceleradas de impuestos y reducción de cargas regulatorias Finalmente, en el foro, la jefa del SAT reveló que tienen la intención de recibir en México a cerca de 82 empresas de Asia, debido a los efectos de la pandemia en las cadenas de suministro. Con información de Reforma e Impuestum https://www.reforma.com/critica-coparmex-falta-de-combate-a-informalidad/ar2303508 https://impuestum.com/noticias/2676/SAT+y+Coparmex+con+opiniones+encontradas+en+pol%C3%ADtica+fiscal+2022

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