La autoridad incorporó una nueva función llamada Fila Virtual, que permitirá a los contribuyentes obtener una cita en cuanto haya un espacio libre. En septiembre, el Servicio de Administración Trib...

La autoridad incorporó una nueva función llamada Fila Virtual, que permitirá a los contribuyentes obtener una cita en cuanto haya un espacio libre. En septiembre, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) puso a disposición de los contribuyentes el nuevo aplicativo CitaSAT . Se trata de una herramienta para poder reservar, consultar y cancelar una cita en cualquier módulo o administración desconcentrada del SAT, sin la necesidad de recurrir a intermediarios o terceros. Dicho aplicativo puede ser consultado en el portal del SAT , o en la siguiente dirección electrónica: https://citas.sat.gob.mx/.

El SAT habilitó Fila Virtual

En este contexto, en el aplicativo CitaSAT, la autoridad fiscal recientemente habilitó una nueva alternativa para la obtención de citas denominada Fila Virtual. La finalidad de la nueva opción es recibir una cita automáticamente, en el momento en que exista disponibilidad.

¿Cómo funciona Fila Virtual?

De acuerdo con el SAT, los contribuyentes que no encuentren un espacio disponible en el servicio y localidad de su preferencia, podrán ingresar a la ventana de Fila Virtual, se les dará un turno, y una vez que haya disponibilidad se les otorgará una cita, la cual deberá aceptar o rechazar dentro de las 24 horas siguientes. Los pasos para obtener una cita en el momento que exista disponibilidad, a través de Fila Virtual, son los siguientes:

Ingresa a https://citas.sat.gob.mx/ . Selecciona la opción “Registrar cita”. Selecciona el supuesto correcto entre los mostrados en pantalla. Captura tus datos personales. Acepta los “Términos y condiciones” y el “Aviso de privacidad”. Captura el captcha. Selecciona un servicio y una localidad. Si no hay citas disponibles para el sistema se habilitará automáticamente una ventana para unirse a la Fila Virtual. Confirma el token que se enviará a tu correo. Recibirás un correo con la confirmación de tu turno. Cuando exista disponibilidad, el SAT te notificará al correo electrónico registrado. Para aceptar tu cita, ingresa a https://citas.sat.gob.mx/ en la opción “Consulta / gestionar cita” dentro de las 24 horas siguientes a la notificación de disponibilidad.

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