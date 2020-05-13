El Gobierno Federal ha detallado un plan de regreso a la normalidad con la finalidad de darle final al aislamiento derivado del SARS-CoV-2

El Gobierno Federal ha detallado un plan de regreso a la normalidad con la finalidad de darle final al aislamiento derivado del SARS-CoV-2

El aislamiento decretado por el Gobierno Federal debido al COVID-19 está próximo a vencerse, por lo que ha detallado un plan de regreso a la normalidad para que la sociedad mexicana regrese a sus actividades cotidianas de manera escalonada y ordenada, tal como ya se había conversado.

El nuevo plan de regreso a la normalidad consta de 3 etapas:

Etapa 1: municipios de la esperanza

Esta etapa tiene como finalidad incorporar primero a los municipios que no tienen contagios. Inicia el 18 de mayo.

Se tienen contemplados 269 municipios dentro de 15 estados de la república mexicana, a los cuales se les ha denominado como los “municipios de la esperanza”. En estos se implementarán cercos sanitarios durante 4 días a partir del 14 de mayo con la finalidad de protegerlos, y a partir del 18 de mayo se reincorporarán a sus actividades regulares, las cuales estarán monitoreadas para mantener su condición sin contagios.

Etapa 2: preparación para apertura general

En esta etapa se planea la preparación de la sociedad para reiniciar de manera idónea; se dará continuidad a los protocolos para que todos sepan qué hacer ante la nueva normalidad. Está contemplada del 18 al 30 de mayo.

Se planea la elaboración de lineamientos y protocolos sanitarios para garantizar el reinicio de la sociedad, mediante la capacitación de empleadores y trabajadores para reducir riesgos de contagio, así como las sanitizaciones necesarias para garantizar los espacios de trabajo.

Etapa 3: semáforo semanal por regiones

En esta etapa se reincorporaran las regiones de acuerdo a los colores de un semáforo, con la finalidad de poder cumplir con el plan de manera eficiente. Iniciará el próximo 1 de junio.

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Semáforo de reincorporación social a la nueva realidad

Dicho semáforo integra 4 colores, rojo, naranja, amarillo y verde, los cuales funcionarán para indicar la reincorporación gradual de la sociedad en cinco categorías:

Medidas de salud pública y del trabajo Laborales (esenciales y no esenciales) Espacio público (abierto y cerrado) Personas vulnerables Escolares

Durante el color rojo, las dos primeras categorías, es decir “medidas de salud pública y del trabajo” y “laborales esenciales” serán las primeras en regresar a la normalidad con las indicaciones de salud pertinentes de cuidado, ya que aún no se erradica el virus y tampoco existe vacuna ni tratamiento.

A las actividades laborales esenciales se agregarán tres nuevos sectores que son la minería, la construcción y la fabricación de transporte.

El color naranja incluirá “medidas de salud pública y del trabajo”, “laborales esenciales y no esenciales”, “espacio público abierto y cerrado” y “personas vulnerables”, con la condición de extremar cuidados. Además, los últimos tres rubros se reincorporarán de forma limitada; es decir, las actividades no esenciales no reingresarán en su totalidad sino de manera reducida, la misma condición la seguirán las ultimas dos.

Mientras que en el color amarillo, se ampliarán las actividades en las mismas 4 primeras categorías, pero seguirán los mismos protocolos sanitarios. Las actividades no esenciales serán las únicas durante este color que podrán reincorporarse en su totalidad. Es decir, las actividades laborales podrán reincorporarse sin restricciones, por lo tanto para las siguientes dos categorías aún su reingreso será de manera reducida con la finalidad de tener un monitoreo.

Finalmente, en el último color, la reapertura será sin restricciones para las cinco categorías, es decir la sociedad se reincorporará en su totalidad con la condición de seguir los lineamientos de salud que se deberán seguir implementando. Cabe destacar que sólo se reactivarán las actividades escolares hasta que el semáforo este en verde.

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Con información del Gobierno Federal.

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