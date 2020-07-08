Durante mayo, la recaudación de IEPS de gasolinas tuvo una de las peores caídas en años. Desde el 3 de marzo de 2020, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) eliminó por completo el estí...

Durante mayo, la recaudación de IEPS de gasolinas tuvo una de las peores caídas en años. Desde el 3 de marzo de 2020, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) eliminó por completo el estímulo fiscal a las gasolinas y diésel. Esto significa que los contribuyentes están pagando el total del impuesto por cada litro de combustible. De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (DOF), del 4 al 10 de julio, el estímulo fiscal permanecerá sin cambios. Con esto, se suman cuatro meses consecutivos sin estímulo. Pero incluso sin el estímulo fiscal, la recaudación de IEPS a gasolinas registró una caída en el mes de mayo. Esto se debe a una menor demanda de combustible por las restricciones de movilidad. En este sentido, en mayo se vendieron 810 mil barriles diarios de combustibles a nivel nacional; sin embargo, en mayo de 2019, se vendieron un millón 209 mil barriles diarios. En mayo de este año, el IEPS a gasolinas recaudó 17 mil millones de pesos; esto representa una caída de casi 6 mil millones de pesos frente a mayo de 2019. Además, este es el peor nivel de recaudación para este impuesto desde septiembre de 2018.

Pandemia causa estragos en la recaudación

En entrevista con Reforma, Santiago Fernández, analista de Intercam Banco, dice que éste es otro de los problemas derivados del COVID-19 en la recaudación. De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda, en mayo de este año el gobierno federal recaudó 221 mil millones de pesos por impuestos. Esto representa una caída de 30 mil millones de pesos frente a lo recaudado en mayo de 2019, o una caída de 12% en términos nominales. Según un análisis de Banorte, la caída se debe a una menor actividad económica derivada de la pandemia. Los impuestos se comportaron de la siguiente manera:

Impuesto al valor agregado (IVA): pasó de 88 mil millones de pesos en mayo 2019 a 57 mil millones de pesos este año. Esto representa una caída de 34%.

IEPS: pasó de 36 mil millones de pesos a 27 mil millones de pesos. Esto representa una caída de 23%.

Impuesto sobre la renta (ISR): tuvo un incremento de 5% para llegar a 6 mil millones de pesos.

En términos totales, tomando en cuenta todos los ingresos, el sector público sufrió una caída de 86 mil millones de pesos.

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