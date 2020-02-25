A partir de 2021 entrará en vigor la reforma sobre esquemas reportables. Como parte de los cambios fiscales para 2020, se implementó la obligación de revelar esquemas reportables al Servicio de Adm...

A partir de 2021 entrará en vigor la reforma sobre esquemas reportables. Como parte de los cambios fiscales para 2020, se implementó la obligación de revelar esquemas reportables al Servicio de Administración Tributaria (SAT). Para implementar la nueva obligación se adicionó el Título Sexto. De la Revelación de Esquemas Reportables al Código Fiscal de la Federación (CFF). Dicho título está integrado del artículo 197 al 202 del CFF. Se considera un esquema reportable, cualquiera que genere o pueda generar, directa o indirectamente, la obtención de un beneficio fiscal en México. Pero debe tener por lo menos una de las características identificadas como áreas de riesgo. La nueva regla indica quelos contribuyentes y asesores fiscales obligados (CFF 197 y 198) entregarán la información de los esquemas reportables (CFF 200) a partir del 1 de enero de 2021.

Empresas deben adaptarse desde ahora a los esquemas reportables

De acuerdo con Luis Manuel Pérez de Acha, director del despacho Pérez de Acha e Ibarra de Rueda, este nuevo proceso ayudará al fisco a controlar las planeaciones fiscales abusivas. El problema es que, según él, también generará inseguridad e incertidumbre para los contribuyentes. Así, las empresas deberán recabar y guardar información durante 2020. La idea es que estén preparados para cuando la nueva regla entre en vigor en 2021. Cuando esto suceda, el SAT pedirá información más precisa e indagará más en los documentos. Por eso, las empresas deben ir recabando esta información desde ahora. Aquí puedes leer cuál será el proceso para revelar esquemas. Con información de Reforma.

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