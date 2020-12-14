La fiscalización a los grandes contribuyentes motivó a que 10 millones de pequeños contribuyentes pusieran en orden sus impuestos. Entre enero y noviembre de 2020, la recaudación tributaria mantuvo prácticamente el mismo nivel en términos reales que el año pasado. La autoridad fiscal indicó que lo anterior se debió a la recuperación de adeudos. Así, en este periodo, el fisco recuperó 52 mil millones de pesos. Esto representa un aumento de 36% en la recuperación frente al mismo periodo de 2019. En entrevista con Reporte Índigo, Raquel Buenrostro , jefa del SAT, habló de la recaudación en los tiempos de la pandemia. En este sentido, la estrategia se centró en la fiscalización de grandes contribuyentes. Además, explicó que enfocarse en los grandes contribuyentes también ayudó con medianos y chicos. Empezó revisando a los contribuyentes que tienen ingresos mayores a mil 500 millones de pesos, que suman más de 12 mil en México. A octubre de 2020, 700 de estos contribuyentes pagaron sus adeudos con el fisco. De acuerdo con la funcionaria, cuando las presiones sobre estos contribuyentes se empezaron a conocer, pequeños y medianos contribuyentes empezaron a pagar sus deudas con el SAT. Según ella, 10 millones de pequeños contribuyentes dejaron de declarar en ceros debido a esta fiscalización. Por otro lado, en este periodo el monto de adeudos dados de alta en la cartera del SAT fue de 317 millones. Esta es la menor cantidad desde 2015. Es decir, el fisco se ha hecho más eficaz en cobrar estos adeudos.

Más presión fiscal del SAT

El SAT dijo que gracias al compromiso y a la solidaridad de los contribuyentes en esta crisis sanitaria, en enero-noviembre de 2020, las contribuciones internas registraron un aumento de 7% real respecto de 2019. Esto compensó la baja actividad de comercio exterior que registró una disminución de 16% real en ese mismo periodo. El fisco encaminó su esfuerzo recaudatorio para obtener 467 mil millones de pesos (mdp) en ingresos adicionales por acciones de eficiencia, fiscalización y cobranza:

La eficiencia recaudatoria generó ingresos por 75 mil mdp. En este caso, el SAT vigila que los contribuyentes cumplan con sus declaraciones de manera oportuna, e identifica contribuyentes que presentan inconsistencias en el pago de sus obligaciones.

De la elusión y evasión fiscal, el SAT recuperó 392 mil mdp. Esto lo logró la autoridad fiscal a través de los programas de fiscalización y cobranza coactiva. Obtuvo 207 mil mdp de grandes contribuyentes, 161 mil mdp por fiscalización y 24 mil mdp por cobranza coactiva.

Así, en 2020, el fisco logró recuperar 450 mil millones de pesos. Esto representaría cerca del 2% del PIB; según Buenrostro, esto es lo que se logró aumentar la recaudación con la última reforma fiscal. Es decir, una reforma no es necesaria, lo único que debe hacer el SAT es mejorar sus esfuerzos de recaudación. Con información de Reforma, Reporte Índigo y El Economista https://www.reforma.com/recupera-sat-36-mas-de-recaudacion/gr/ar2089095?md5=0bc47cb39b06feb174a694d2e8f1d65a&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&utm\_source=whatsapp&utm\_medium=social&utm\_campaign=promocion\_suscriptor https://www.eleconomista.com.mx/economia/El-SAT-ha-recuperado-736000-mdp-en-adeudos-fiscales-20201203-0143.html

https://www.reporteindigo.com/reporte/raquel-buenrostro-busca-limpiar-la-casa-sat-acciones-defraudacion/

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