Una de las propuestas más sonadas para combatir el outsourcing es la creación del registro nacional de empresas de subcontratación. Esta semana, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) presentó una propuesta para reformar la Ley Federal del Trabajo (LFT). El punto más importante de esta reforma es la creación del registro nacional de empresas de subcontratación. Básicamente, para celebrar cualquier contrato de subcontratación, el contratista debe estar inscrito en este registro. También debe entregar al contratante una constancia vigente. La propuesta de la STPS establece que los contratos deberán incluir una constancia de inscripción al registro. Además, deben establecer explícitamente la obligación solidaria. De no ser así, la multa podrá ser de 217 mil pesos. También dice que si se firma un contrato y la empresa contratista no está inscrita, se considerará a la contratante como patrón. Por el momento, algunos representantes de la iniciativa privada han apoyado esta propuesta. Hay que destacar que la STPS ha dicho en varias ocasiones que no se debe modificar la Ley Federal del Trabajo en materia de subcontratación, que lo que se debe hacer es asegurar que se apliquen las reglas vigentes. En cambio, algunas de las otras propuestas no han sido bien vistas. Específicamente, la propuesta del senador Napoléon Gómez Urrutia. En un principio, parecía que su idea era eliminar por completo la figura del outsourcing. Después, se habló de condenas penales para los empresarios. Obviamente, la iniciativa privada no ha apoyado mucho esta idea. Con información de El Universal.
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