Los ahorros de los trabajadores están protegidos y destinados a vivienda ya que no son fondos líquidos

Los ahorros de los trabajadores están protegidos y destinados a vivienda ya que no son fondos líquidos

La reciente reforma al Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) no representa una violación al principio de tripartismo ni pone en peligro los ahorros de los trabajadores, afirmó Carlos Martínez, exdirector del Instituto.

En entrevista, Martínez subrayó que los 2.4 billones de pesos administrados por el Infonavit están garantizados en forma de activos hipotecarios y no son fondos líquidos que puedan utilizarse de manera discrecional.

Recursos seguros y destinados exclusivamente a vivienda

Martínez detalló que del total de activos, 1.5 billones de pesos corresponden a la cartera de crédito neto, mientras que otros 800 mil millones están en inversiones a mediano plazo, como títulos de deuda.

“Deshacer estas posiciones desbalancearía el mercado. Además, los recursos del Fondo están destinados exclusivamente a la construcción de vivienda para los derechohabientes, lo que asegura que no puedan ser utilizados de manera discrecional”, afirmó.

Ajustes en representación sin violar tripartismo

Respecto a las críticas sobre la estructura tripartita del Infonavit, Martínez explicó que los cambios no eliminan este principio, sino que buscan hacer más eficientes los órganos de gobierno.

“El Consejo pasa de tener 15 a 12 miembros, y la Asamblea de 45 a 30. Aunque se reducen los integrantes, la representación sigue siendo paritaria entre trabajadores, empleadores y el Gobierno”, señaló.

Luis Méndez Jaled, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), respaldó la reforma, aunque insistió en que debe respetar la representación tripartita y escuchar a los sectores involucrados.

Llamado al diálogo para fortalecer el Infonavit

Méndez destacó que la Cámara de Diputados ha mostrado apertura para escuchar las posturas del sector empresarial y los trabajadores, y subrayó la importancia de mantener un diálogo que garantice la protección de la subcuenta de vivienda.

“Es fundamental que los ahorros de los trabajadores se conviertan en más y mejores viviendas, construidas de manera eficiente, y que su subcuenta brinde rendimientos adecuados”, añadió.

Finalmente, ambos expertos coincidieron en que el tripartismo es esencial para el buen funcionamiento del Infonavit, y en que la reforma debe priorizar la colaboración entre el Gobierno, los empleadores y los trabajadores para garantizar un sistema justo y sostenible.