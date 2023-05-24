La autoridad también revisa a Enrique Graue por recibir depósitos de empresas y personas físicas con movimientos “inusuales”, reporta el portal Contra Réplica El Servicio de Administración Tributaria (SAT) está investigando al rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Luis Graue Wiechers, por operaciones “inusuales y relevantes”, según reporta el portal Contra Réplica. Graue Wiechers es un médico oftalmólogo y académico mexicano. Desde noviembre del 2015 es el rector de la UNAM. Fue designado para ocupar este puesto durante el periodo 2015-2019, y fue reelegido para el periodo 2019-2023. De acuerdo con un artículo del medio de comunicación, el rector de la UNAM está siendo investigado por las autoridades financieras del país, entre otros, por los siguientes motivos:

Recibir depósitos de empresas y personas físicas con movimientos “inusuales”

Hacer operaciones consideradas como “relevantes”

Comprar dólares por casi 80 mil pesos

Hacer donativos desde la UNAM por 79 millones 718 mil 905 pesos

Así como acumular un centenar de viajes a 11 países desde el inicio de su gestión en la máxima casa de estudios del país.

La indagatoria foliada con el número 26889, que está siendo realizada por el SAT y de la cual Contra Réplica tiene copia, indica que desde 2017 el rector de la UNAM maneja una tarjeta de servicio de American Express, en la cual gastó 78 millones 718 mil 905 pesos de 2017 a 2023. El artículo indica que las tarjetas de servicio no cuentan con un límite pre-establecido de cargos, porque las compras son aprobadas con base en el uso de la tarjeta, historial de crédito, ingresos y capacidad financiera. No sé tienen cargos por intereses, si al corte de cada mes se paga el total del saldo, según indica la propia descripción de American Express en su sitio web. Según las cifras que se señalan en la investigación, Graue Wiechers gastó 4 millones 243 mil 990 pesos en 2017 y 9 millones 70 mil 470 pesos en 2018. Pero llama la atención que en 2019, año en que consiguió ser reelecto en el máximo cargo al frente de la UNAM, sus gastos con la tarjeta crecieron a 16 millones 840 mil 703 pesos. En 2020 el monto fue de 9 millones 457 mil 167 pesos; en 2021 gastó un total de 19 millones 115 mil 774 pesos; mientras que en 2022 el monto ascendió a 19 millones 213 mil 710.51 pesos, y en lo que va de 2023 ha gastado un millón 777 mil 089 pesos. Foto: Shutterstock Pero los gastos en bienes de lujo hechas por el titular de la UNAM no son lo único, también hay registro de que desde que asumió el cargo de rector en 2015, ha realizado 463 viajes a distintos países como son: Perú, Francia, España, Guatemala, Chile Argentina, Estados Unidos, Holanda, Cuba, Japón y Colombia. Todo ello considerando que oficialmente como rector y profesor titular C de tiempo completo, Graue Wiechers gana un salario mensual de 255 mil 730 pesos —el presidente Andrés Manuel López Obrador gana 120 mil 948 pesos—, de acuerdo con los propios datos de la UNAM, desglosados de la siguiente forma:

Salario por rector 48 mil 371 pesos;

Compensación por antigüedad 39 mil 514 pesos;

“Otros ingresos por salarios” 81 mil 794 pesos;

Percepción como profesor titular C de tiempo completo 26 mil 23 pesos y

Percepción adicional por 60 mil 26 pesos como “estímulo por el nivel de contratación”.

Pero la investigación que iniciaron las autoridades financieras desde el pasado 1 de marzo y que comprende desde 2012, arroja que el 14 de julio de 2012 compró 5 mil 940 dólares a la institución Enterprice Exchange Centro Cambiario, a un tipo de cambio de 13.37 pesos, por lo que recibió 79 mil 473.70 pesos, operación que desde entonces fue señalada como “relevante”. Por otro lado, también aparece como beneficiario de la cuenta 0014194805 de Banorte de la cual es titular Úrsula Regina Graue Hernández, quien el 7 de enero de 2017 retiró de esa cuenta lo equivalente a 5 mil 730.90 pesos, pero desde Marruecos, situación por la que la transacción fue catalogada como “inusual”. Otra de las transferencias que ha recibido y que han encendido una señal de alerta en el SAT es una relacionada con una persona física de nombre Ernesto Carlos Moncada Gutiérrez quien le realizó un envío SPEI por 165 mil 648 pesos al rector a su cuenta número 72180000121009867. Pero que esa misma persona ha recibido recursos por 2 millones 37 mil 880 pesos del 31 de julio al 28 de noviembre de 2019, pese a que su cuenta de BBVA 1499525890 no cuenta con una actividad empresarial, y entre los que destaca la recepción de una transferencia internacional en euros por 14 mil 200 y un SPEI por 162 mil 400 provenientes de la empresa Centro de Entretenimiento Latinoa y un cheque de la firma Confecciones New Concept Ideas, ambas empresas que no reportan a qué actividad se dedican. Contra Réplica indicó que las autoridades completan un expediente extenso de lo que parece ser sólo el inicio de la indagatoria.