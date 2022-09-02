Empresas y personas físicas que no se han podido dar de alta en el SAT o renovar su e.firma, tienen que realizar sus operaciones sin dar factura Continúan los tiempos de espera para obtener citas en las oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT), lo que está provocando que algunos contribuyentes no puedan pagar impuestos porque no han podido dar de alta sus negocios y porque ya pasaron a la informalidad, de acuerdo con el periódico Reforma. Tal es el caso de un contribuyente que se dedica a la venta de difusores de aromas, quien ha buscado desde hace seis meses una cita en el SAT para renovar su e.firma que se venció. Así lo reportó el diario. "Las implicaciones son que no puedo facturar y, por ende, pierdo clientes que quieren factura. Ahora busco clientes para vender sin factura, ya que si no, no puedo llevar de comer a la casa ni pagar la renta ni la escuela de mi hijo", relató en entrevista con el medio. Obtener una cita presencial para un trámite fiscal puede tomar hasta seis meses, lo que impide a contribuyentes realizar trámites como la renovación de la e.firma, señaló el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).

Afecta a personas morales

Recientemente Laura Grajeda Trejo, presidenta del IMCP señaló en conferencia de prensa que quienes reportan mayores dificultades para encontrar citas son las personas morales. "Esta situación nos preocupa, porque son justamente éstas las que generan una mayor recaudación y, al no poder cumplir adecuadamente con sus obligaciones fiscales, esto podría ocasionar un problema en el pago de impuestos y generar multas o recargos innecesarios”, señaló. Asimismo, detalló que este rubro representa 2.2 millones de un padrón de 80 millones, y generan la mayoría de los ingresos públicos. Al no otorgarles cita las ponen en un predicamento porque les cancelan los sellos digitales, no pueden emitir facturas. En el primer semestre de 2021, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) atendió 7 millones 110 mil 452 trámites. Mientras que en el mismo periodo de 2022 la autoridad fiscal atendió 20 millones 869 mil 627 trámites, en sus oficinas y mediante la herramienta SAT ID. El vicepresidente de Fiscal del IMCP, Ramiro Ávalos Martínez, reveló recientemente que existe un rezago estimado de 6 millones de trámites fiscales. Esto lo hizo en el informe denominado Diagnóstico, soluciones y retos para la atención a contribuyentes.