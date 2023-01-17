El organismo empresarial acusó al SAT de negarles el registro pese a cumplir con los requisitos El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha negado al Consejo Empresarial Mexicano su Registro Federal de Contribuyentes(RFC), acusó el presidente del organismo, Juan Carlos Pérez Góngora. Pérez Góngora señaló a XEU Noticias que las trabas del fisco para tener constitución legal en definitiva se deben a que sus integrantes han sido críticos a la actual administración federal. Pese a que han cumplido con cada uno de los requisitos, no han podido registrarse ante el RFC, por lo que el Consejo promovió un juicio de amparo radicado en el Juzgado Décimo quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.

Falta de citas impide salir del RFC

Recientemente, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) advirtió que la falta de citas para acudir a las oficinas del SAT frena la cancelación de personas físicas y morales del RFC. Para realizar una baja del RFC, los contribuyentes deben acudir a las oficinas del SAT para tramitar el aviso de cancelación al RFC por liquidación total, cese de operaciones o fusiones. La falta de citas, dijo la Prodecon, ocasiona que los contribuyentes no puedan cumplir con el trámite y aunque ya no operen deban seguir con el pago de impuestos o recibir una multa de hasta 38 mil 700 pesos.