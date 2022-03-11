Entre otros problemas, presenta inseguridad jurídica el hecho de que la carta porte sea un documento que sirve para acreditar el transporte de mercancías, dijeron los contadores El 9 de marzo, el S...

Entre otros problemas, presenta inseguridad jurídica el hecho de que la carta porte sea un documento que sirve para acreditar el transporte de mercancías, dijeron los contadores El 9 de marzo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció una ampliación de la fecha límite para emitir correctamente la factura electrónica con complemento carta porte sin multas y sanciones.

Fecha límite para el uso de la carta porte sin multas

La autoridad fiscal estableció como fecha límite el 31 de marzo, pero con la prórroga se extendió hasta el 30 de septiembre. Es obligatoria la adición de la carta porte al CFDI de ingreso o traslado según corresponda. Lo anterior para amparar el servicio de transporte, así como la legal tenencia y traslado dentro del territorio nacional de bienes y mercancías. En este contexto, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) informó en una conferencia de prensa que realizó un análisis minucioso del complemento carta porte, y las principales problemáticas que hemos notado son las siguientes:

El presidente de la Comisión Fiscal del IMCP, José Luis Gallegos Barraza, expuso los siguientes aspectos fiscales: Inseguridad jurídica que representa el hecho de que el complemento carta porte sea un documento que sirve para acreditar el transporte de mercancías, así como la legal tenencia, posesión y/o estancia de éstas en el país. Este complemento carta porte debería servir única y exclusivamente para acreditar el transporte de mercancías, ya que para demostrar la legal tenencia, posesión y/o estancia de las mismas deben considerarse otros documentos tales como: facturas, contratos, pedimento, etcétera.

Riesgo de que, en caso de no cumplir con la normatividad y la interpretación de la autoridad revisora en el transporte, se presuma cometido el delito de contrabando de mercancías.

La vicepresidenta de la Comisión de Comercio Internacional, Verónica Vázquez Bravo, expuso los siguientes aspectos relacionados con el comercio exterior:

Desconocimiento de esta nueva obligación por parte de proveedores y clientes en todas las ramas comerciales e industriales, además de un gran porcentaje del sector de importadores y exportadores; esto implica una inversión en equipos, sistemas, procesos, capacitación y personal para no limitar la eficiencia de la cadena de valor.

El sistema electrónico aduanero a la fecha no se encuentra actualizado y, si no queda listo para su entrada en vigor, no se podrá llevar a cabo la importación y exportación de mercancías.

a la fecha no se encuentra actualizado y, si no queda listo para su entrada en vigor, no se podrá llevar a cabo la importación y exportación de mercancías. Además, es necesario que en las carreteras federales exista una adecuada coordinación entre las autoridades para su aplicación y protocolos de supervisión por parte de distintas autoridades.

El vicepresidente de Fiscal del IMCP, Ramiro Ávalos Martínez, dijo que en fecha próxima estarán presentando ante la autoridad tributaria, los planteamientos que consideran coadyuvarían a mejorar las disposiciones fiscales y por ende, la aplicación en las operaciones diarias de los contribuyentes.