Si un contribuyente considera que el Régimen de Confianza no le es conveniente, puede solicitar una aclaración ante el fisco para que se corrija esta situación Como parte de los cambios aprobados e...

Si un contribuyente considera que el Régimen de Confianza no le es conveniente, puede solicitar una aclaración ante el fisco para que se corrija esta situación Como parte de los cambios aprobados en la Miscelánea Fiscal 2022, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) migró a varios contribuyentes desde sus regímenes actuales al nuevo Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), mismo que entró en vigor el 1 de enero de este año. El fisco comenzó a migrar a RESICO a los contribuyentes que cumplían con los requisitos para hacerlo, pero algunas personas morales y físicas no fueron enteradas, o están en desacuerdo porque el nuevo régimen no les conviene. Para revisar si el Servicio de Administración Tributaria (SAT) te cambió a este nuevo régimen, debes ingresar a la página del fisco con tu contraseña o e.firma y consultar tu constancia de situación fiscal. De acuerdo con Javier Elí Domínguez, profesor de las maestrías en Derecho Fiscal e Impuestos del Instituto de Especialización para Ejecutivos (IEE) y director general Corporativo DH Consultores Fiscales y Contables, en dicha constancia se especifica el régimen en el que todo contribuyente está actualmente. Domínguez sostuvo en entrevista con Reforma, que si un contribuyente considera que fue migrado al nuevo esquema sin que cumpla con los requisitos para ello o si no le es conveniente, puede interponer una aclaración ante el SAT para pedir que se corrija esta situación. Además, explicó que no todos pueden ser parte del nuevo esquema; por ejemplo, los asalariados están impedidos por la Ley del Impuesto Sobre la Renta que específica que para ellos aplican tasas para el pago de impuestos de hasta 35 por ciento. Estas personas pueden tributar en el nuevo RESICO si tienen una actividad empresarial, pero solamente podrán deducir los ingresos obtenidos por ésta y no los provenientes de un salario, detalló.

¿Cómo generar la constancia de situación fiscal?

Ingresa a https://www.sat.gob.mx/aplicacion/53027/genera-tu-constancia-de-situacion-fiscal

Selecciona “EJECUTAR EN LÍNEA”

Registra los datos de autenticación.

Selecciona el botón Generar Constancia.

Imprime o guarda en tu dispositivo electrónico.

¿Cómo actualizar el régimen fiscal?

Deberás presentar un aviso de ACTUALIZACIÓN de actividades económicas y obligaciones ante el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), por medio de la página web del SAT. Deberás seleccionar la modalidad "Persona" y luego dar clic en "Trámites del RFC", para expandir el Menú de "Actualización en el RFC". Luego, deberás dar clic en la opción "Presenta el aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones fiscales como persona física”. Ahora, da clic en "Iniciar" e ingresa con tu RFC y contraseña. Llena los datos solicitados por el sistema y confirma la información. Imprime y/o guarda el “acuse de movimientos de actualización de situación fiscal”.

Recuerda que el aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones fiscales se presenta en el caso de que modifiques las actividades económicas que realizas y conserves al menos una activa. No se requiere ningún documento, sin embargo, para ingresar es necesario contar con Contraseña o e.firma y el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) Realiza el trámite en línea, dando CLIC AQUÍ.