De acuerdo con especialistas, aplicar los cambios inmediatamente traerían demandas, despidos y cancelación de contratos. Ayer se llevó a cabo el segundo día de Parlamento Abierto para discutir la reforma al outsourcing. En esta ocasión, los especialistas señalaron que si se aplica la reforma inmediatamente, las empresas tendrán que lidiar con consecuencias graves. Actualmente, los artículos transitorios de la iniciativa dicen que entrará en vigor en enero de 2021. Si esto no cambia, las empresas se enfrentarían a la cancelación de contratos, despidos masivos y las demandas ocasionadas por esto. Por esto, desde ayer los especialistas han pedido que se cambien los transitorios para que la reforma entre en vigor en 2022.

La propuesta no es clara

Otra de las quejas más comunes de especialistas es que la iniciativa no es clara, lo que genera incertidumbre jurídica. Por ejemplo, Nora Morales, también integrante de la Comisión Fiscal del CCE, señaló que no se explica qué pasará con las deducciones de IVA e ISR, mientras las empresas solicitan las autorizaciones a las que estarán obligadas. De acuerdo con Morales, las autorizaciones tardarán seis meses. En este tiempo, no es claro qué pasará con el pago y deducción de ambos impuestos. Por otro lado, todavía no se define qué es "actividad especializada", uno de los conceptos fundamentales de esta ley. Además, como señaló Leonor Quiroz Carrillo, representante de la Comisión Legislativa del Comce, todavía no se define la diferencia entre subcontratación legal e ilegal.

También estigmatiza a las empresas

De acuerdo con las opiniones de los especialistas en el segundo día del Parlamento Abierto, la iniciativa estigmatiza la subcontratación y a las empresas que la usan. De acuerdo con Reginaldo Esquer, vicepresidente nacional de Asuntos Tributarios de Coparmex, la presión del gobierno generaliza la idea de que el sector está plagado de malas prácticas. Según el especialista, la consecuencia directa de esto es que la ley intente generalizar. Así, se pretende eliminar por completo la práctica de subcontratación, en lugar de enfocarse en los casos específicos de evasión y abuso. Para Esquer, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) cuenta con herramientas y facultades para combatir la evasión en la subcontratación. En este sentido, Leonor Quiroz Carrillo recomendó que el aspecto de evasión y defraudación solamente debe aplicar para empresas evasoras y no en general. Con información de El Economista y Reforma https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Inviable-para-firmas-giro-subito-en-reglas-de-subcontratacion-20201125-0011.html https://www.reforma.com/acusan-que-iniciativa-estigmatiza-el-outsourcing/gr/ar2077005?md5=0ac80ad2e12fbd69266f8cec926e206b&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&utm\_source=whatsapp&utm\_medium=social&utm\_campaign=promocion\_suscriptor

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