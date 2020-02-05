Nuestro país se posicionó en el lugar número 130 de 180 países evaluados en la percepción de corrupción, con una calificación de 29 puntos, en una escala donde 0 es mayor percepción y 100 menor percepción. De acuerdo con el índice de percepción de la corrupción (IPC), realizado por la ONG Transparencia Internacional, este año México terminó con la mala racha de cinco años que venía arrastrando desde 2015, cuando Enrique Peña Nieto era presidente. El índice mide la percepción que analistas, empresarios y académicos tienen de la corrupción en sus respectivos países. En el último resultado, correspondiente a 2019, nuestro país se posicionó en el lugar número 130 de 180 países evaluados en este tema, con una calificación de 29 puntos. En la escala, el 0 corresponde a una mayor percepción de corrupción y el 100 a una menor percepción. El estudio recuerda que para que México vuelva a ocupar la posición que tuvo en el 2014 (la posición 124) tendría que subir un total de seis puntos más. Naturalmente no es un escenario que nos haga sentir orgullos; sin embargo, Transparencia Mexicana destaca que al fin se detuvo la caída en el Índice de Percepción de la Corrupción: https://twitter.com/IntegridadMx/status/1220377551123681280?s=20 Además, el estudio del IPC destaca que de los 36 países avaluados que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México es el peor evaluado, ocupando el lugar 36; sin embargo se detuvo la caída en el indice que se viene arrastrando desde hace cinco años. En este sentido, México mejoró ocho posiciones con respecto a al 2018, colocándose junto a países como Guinea, Laos, Maldivas, Mali, Myanmar y Togo. Transparencia Mexicana destaca que "este periodo incluye la alternancia en el Gobierno Federal, que asumió un compromiso público contra la corrupción". Asimismo lanzó una serie de recomendaciones para que el país mejore en este tema:

México necesita consolidar su sistema anticorrupción, particularmente a nivel estatal y en los tres poderes. Menciona que el esfuerzo por controlar la corrupción debe ser un esfuerzo nacional y no sólo de unos niveles del gobierno.

Asegurar el cumplimiento cabal de la publicidad de las declaraciones patrimoniales y de intereses para todos los servidores públicos, especialmente en áreas de riesgo y alto nivel. Para tener las bases y datos exactos de los funcionarios públicos de los bienes que han adquirido durante su ejercicio público.

Garantizar una Fiscalía General de la República (FGR) autónoma e independiente.

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