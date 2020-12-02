Representantes de los partidos políticos Demócrata y Republicano consideran que eliminar el outsourcing podría ser peligroso para México. En noviembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una iniciativa para reformar el outsourcing. El presidente dijo que con la iniciativa de ley se buscará poner orden a la subcontratación y se combatirá la defraudación y evasión fiscal.

Eliminar el outsourcing transgrede derechos

Sin embargo, representantes en México de los dos partidos de Estados Unidos (EU), Republicano y Demócrata, consideran que eliminar la figura del outsourcing es muy peligroso. Esto, de acuerdo a información publicada por El Economista. Lo anterior es porque si el gobierno mexicano transgrede derechos de empresas extranjeras, establecidos en el Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC), podría llevar a la intervención de terceros países para proteger su inversión. Esto ahuyentaría capitales y afectaría la generación de empleos, advirtieron los representantes de los dos partidos políticos de Estados Unidos (EU) en nuestro país.

Representante del partido Demócrata de EU

“No hay duda alguna. Es malo para todos que el outsourcing sea demolido y se prohíba. Es un movimiento peligroso para cualquier país, no estoy hablando específicamente de México”, dijo Gricha Raether, representante del partido Demócrata de EU en México. Esto en referencia al riesgo de desaparecer la figura.

Herramienta vital: republicanos

En el mismo sentido, Larry Rubin, representante del partido Republicano de EU en México calificó como “muy peligroso” cambiar o modificar una práctica que se realiza a nivel mundial. Porque el outsourcing no sólo se hace en México. “La realidad es que el outsourcing es una herramienta vital para las empresas, que le da certeza no solo en la inversión, sino da creación de empleo y creo que atentar contra la creación de empleos es muy peligroso no sólo para México sino para cualquier parte del mundo”, acotó Larry Rubin. Los políticos hicieron las declaraciones en el marco de un webinar sobre las elecciones en Estados Unidos, organizado por la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin). El periódico indicó que los representantes de los partidos políticos estadounidenses confían en que la Concamin sea un excelente vocero de las industrias nacionales y extranjeras. Esto para que las modificaciones no impacten en la productividad ni mucho menos en la competitividad de México, al ser el principal socio comercial de Estados Unidos. Actualmente, la iniciativa para reformar el outsourcing se encuentra en la Cámara de Diputados, y su discusión se postergó hasta la próxima semana.

Con información de El Economista https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Eliminar-figura-del-outsourcing-es-muy-peligroso-Democratas-y-Republicanos-20201201-0063.html

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