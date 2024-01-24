Con su Plan Maestro, el fisco tiene el objetivo de obligar al pago de impuestos a aquellos que no lo hacen o que evaden sus obligaciones fiscales mediante diversas estrategias El Servicio de Administración Tributaria (SAT) reveló hace unos días su Plan Maestro para 2024, destacando el uso de Inteligencia Artificial (IA) como herramienta clave para mejorar los procesos de fiscalización. José Jesús Rodríguez Ambriz, ex presidente de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos (AMCP), dijo a Milenio que esta iniciativa tiene el objetivo de obligar al pago de impuestos a aquellos que no lo hacen o que evaden sus obligaciones fiscales mediante diversas estrategias. Ambriz subrayó la importancia de esta medida en conjunto con otras iniciativas como la factura electrónica 4.0, el complemento Carta Porte 2.0 que entrará en vigor el 1 de febrero, y la obligatoriedad de incorporación de las personas mayores de 18 años al padrón de contribuyentes. Este conjunto de acciones permitirá al SAT fiscalizar a aquellos que nunca han querido tributar, ya que ahora cuenta con datos completos para garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. La IA, según Ambriz, se implementará mediante modelos de analítica de grafos y machine learning, permitiendo al SAT clasificar a los contribuyentes de riesgo. Esto incluirá a aquellos que están dados de alta pero no declaran regularmente, así como la identificación de redes complejas de elusión y evasión fiscal. Además, se buscarán inconsistencias en los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) asociadas con el contrabando y empresas fachada. El experto señaló que estas medidas deben ir de la mano con la educación fiscal, recordando que en el pasado, la autoridad fiscal brindaba cursos a pequeñas y medianas empresas para calcular sus impuestos. Ambriz sugiere retomar estas prácticas y aplicarlas también a los emprendedores, quienes a veces carecen de la noción del pago de impuestos. En términos de recaudación, el SAT aspira a mantener cifras históricas sin necesidad de crear nuevos impuestos o aumentar los existentes. La nueva tecnología se enfocará en sectores clave como el automotriz, bebidas alcohólicas, construcción, farmacéutico, hidrocarburos, logística, plataformas tecnológicas, servicios inmobiliarios, seguros, servicios financieros y transporte. Ambriz destaca la importancia de una campaña para informar a los contribuyentes sobre las repercusiones del no pago de impuestos en beneficios como créditos bancarios y seguridad social. Asimismo, sugiere abordar la informalidad, la piratería y el contrabando como parte integral de las estrategias del estado para fortalecer el sistema tributario.