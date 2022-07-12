A través del validador del RFC en el portal del fisco los empleadores pueden verificar el código fiscal de los trabajadores tal y como está registrado ante el SAT. Para que los trabajadores tramiten la Constancia de situación fiscal, las empresas están pidiendo que generen el código fiscal para poder actualizar los recibos de nómina bajo la versión 4.0 de la factura electrónica. Lo que deben proporcionar los empleados y clientes que pidan factura por sus pagos de servicios, es el Código Postal (CP) de su domicilio fiscal. Entonces, si al trabajador y cliente le están pidiendo el código fiscal, a lo que se refiere es el CP de la dirección particular del empleado o cliente.

¿Cómo verifico mi Código Postal?

La Asociación Mexicana de Contadores Públicos informó de una alternativa para evitar hacer filas en las oficinas del fisco para aquellos que no tienen constancia ni firma electrónica y necesitan tramitar la constancia en línea, de acuerdo con El Universal. De acuerdo con los especialistas, en el validador del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) se puede verificar el dato del código postal tal y como la tiene el SAT registrada. Ubicó que en el portal del SAT en link del validador de RFC al teclear el RFC del contribuyente aparecerá el nombre y código postal como el SAT lo tiene registrado. De esta forma las empresas podrán hacer el timbrado de la nómina de sus trabajadores. Sin embargo, la Asociación reconoció que haría falta checar que el trabajador tenga entre sus actividades manifestadas al RFC, el régimen de salarios. De lo contrario, hay que hacer la actualización si está bajo otro régimen tributario que no sea el de asalariado, trámite que deberá hacer el propio empleado. Lo mismo para el caso de que el trabajador haya cambiado de domicilio y no lo haya actualizado. En la factura versión 4.0 se exigen como requisitos los nombres del emisor y del receptor. Pero los nombres deben registrarse tal y como se encuentra en la Cédula de Identificación Fiscal y Constancia de Situación Fiscal, respetando números, espacios y signos de puntuación.

Actualiza tus datos y evita multas

Como mencionamos, el código postal del domicilio que proporciones a tu empleador para los recibos de nómina debe estar actualizado bajo la versión 4.0 de la factura electrónica y debe coincidir con el que tiene el fisco en la Constancia de Situación Fiscal, de lo contrario, podrías ser acreedor de multas y sanciones. El artículo 80 del Código Fiscal de la Federación establece multas de 3 mil 870 a 11 mil 600 pesos para los contribuyentes que no cuenten con el domicilio fiscal actualizado.