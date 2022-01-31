La autoridad fiscal realizó cambios en la matriz de errores del CFDI o factura 4.0, relacionados con la validación del nombre del emisor.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente realizó modificaciones a la matriz de errores del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) versión 4.0. La autoridad fiscal realizó dos cambios en la validación del nombre del emisor, de la siguiente manera:
|Validación original
|Validación modificada
|Este atributo, debe corresponder con el nombre del titular del certificado de sello digital del emisor.
|Este atributo, debe encontrarse en la lista de RFC inscritos no cancelados en el SAT.
|Si existe el atributo FacAtrAdquirente, este atributo, no debe corresponde a un nombre del titular del certificado de sello digital del Emisor.
|Este atributo, debe pertenecer al nombre asociado al RFC registrado en el atributo Rfc del Nodo Emisor.
De acuerdo con Fiscalia, es necesario realizar las modificaciones a los sistemas de validación para reconocer estos cambios.
- Con información de Fiscalia. Puedes ver los cambios en la matriz de errores del CFDI 4.0 aquí / Fecha de publicación: enero de 2022.
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