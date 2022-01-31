La autoridad fiscal realizó cambios en la matriz de errores del CFDI o factura 4.0, relacionados con la validación del nombre del emisor.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente realizó modificaciones a la matriz de errores del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) versión 4.0. La autoridad fiscal realizó dos cambios en la validación del nombre del emisor, de la siguiente manera:
Validación original Validación modificada
Este atributo, debe corresponder con el nombre del titular del certificado de sello digital del emisor. Este atributo, debe encontrarse en la lista de RFC inscritos no cancelados en el SAT.
Si existe el atributo FacAtrAdquirente, este atributo, no debe corresponde a un  nombre del titular del certificado de sello digital del Emisor. Este atributo, debe pertenecer al nombre asociado al RFC registrado en el atributo Rfc del Nodo Emisor.

De acuerdo con Fiscalia, es necesario realizar las modificaciones a los sistemas de validación para reconocer estos cambios.  

  • Con información de Fiscalia. Puedes ver los cambios en la matriz de errores del CFDI 4.0 aquí / Fecha de publicación: enero de 2022.

 

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