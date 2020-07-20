A mes y medio de que entrara en vigor el cobro de impuestos a las plataformas digitales, los usuarios se han quejado por el encarecimiento de los bienes y servicios. Según reporta Forbes México, el presidente de la comisión de hacienda y crédito público de la cámara alta, el morenista Alejandro Armenta Mier, señaló que integrantes del Senado de la República llevarán a cabo una revisión de la aplicación de los impuestos a plataformas digitales que entraron en vigor desde el 1 de junio de este año. Esto en respuesta a que, según Alejandro Armenta, han detectado en estas plataformas digitales el “traslado abusivo del impuesto sobre la renta”, a los consumidores finales. En el caso del impuesto al valor agregado (IVA), es normal que se traslade al consumidor final el impuesto, pero no lo es en el caso del ISR. Otro de los puntos que someterán a revisión, adelanta el senador, está relacionada a una de las diez reservas que se hicieron el año pasado al aprobarse la Ley de Ingresos para el 2020: que tenía que ver con con el rango tributario para las empresas de plataformas digitales. Con este esquema, los impuestos que se cobran a estas empresas digitales de corte internacional son principalmente del IVA y el ISR y están enfocados principalmente en plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime, etcétera, y las plataformas de intermediación como lo son Uber, Didi, Rappi, Airbnb y demás. Hace poco, el secretario de hacienda, Arturo Herrera dio a conocer que dentro de los servicios digitales gravados están las páginas de citas, así como los sitios de enseñanza a distancia no avalados por la SEP. Sin embargo, a partir de su implementación, tanto usuarios finales como socios de estas aplicaciones de intermediación se han quejado que esto sólo ha incrementado el costo final de los bienes y servicios. Ibarra Barajas, experto en temas fiscales, en entrevista para Forbes Méxicoexplicó que “los prestadores de servicios digitales tienen que presentar una declaración especial. Como estas plataformas son extranjeras, entonces no estaban sujetas a estas declaraciones y tampoco emiten los comprobantes fiscales con los requisitos específicos que establecen las leyes mexicanas, entonces todo esto realmente se vuelve complicado para iniciar con el proceso”. Agregó que lo natural sería que solo el IVA se traslade al costo final del bien o servicio, que esto no debería pasar con el ISR. “En lo que respecta al ISR es más complejo, el impuesto lo paga la persona que recibe el ingreso y aquí hay dos formas: algunas plataformas digitales son intermediarios entre los prestadores de servicios, en los casos de Cabify o Uber o los de Airb&b, la plataforma digital es un intermediario pone en contacto al consumidor del servicio con el que brinda el servicio y hasta antes del 1 de julio lo único que hacían era cobrarle una comisión”, explicó el experto en temas fiscales. Desde que entró en vigor el cobro de impuestos a estas gigantes digitales, han tenido que retener el impuesto sobre la renta a la persona que recibe el ingreso por la prestación de estos servicios (los llamados socios que dan servicio de entrega, socios conductores y hasta restauranteros que están dados de alta en estas aplicaciones) y posteriormente se tiene que enterar al fisco.

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