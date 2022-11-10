Los movimientos relacionados con transferencias electrónicas y traspasos entre cuentas no son considerados depósitos en efectivo Los bancos tienen la obligación de proporcionar anualmente la información de los depósitos en efectivo que se realicen en las cuentas de los contribuyentes. Esto lo establece el artículo 55, fracción IV, de la Ley del Impuesto sobre la Renta (Ley del ISR). Lo anterior lo deben hacer los bancos, cuando el monto mensual acumulado por los depósitos en efectivo que se realicen en todas las cuentas de las que el contribuyente sea titular, en una misma institución, exceda de 15,000 pesos.

Declaración de depósitos en efectivo mensual

Con la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2022 se cambió la periodicidad de la obligación. Se adicionó un cambio para que los bancos proporcionen la información de los depósitos en efectivo de manera mensual, en lugar de que se haga anualmente. En octubre, el SAT publicó la segunda versión anticipada de la Novena Resolución de Modificaciones a la RMF para 2022 y sus Anexos 1 y 1-A. El Artículo Cuarto Transitorio de dicho documento indica lo siguiente:

La “Declaración informativa de depósitos en efectivo”, se publicará en el portal del SAT, el 1 de noviembre de 2022.

Para el ejercicio 2022, los contribuyentes (obligados) presentarán la declaración informativa de depósitos en efectivo por cada mes del ejercicio, a partir del 1 de diciembre de 2022.

Tratándose de la información correspondiente al ejercicio fiscal 2021 y anteriores, la misma deberá presentarse mediante la "Declaración informativa de depósitos en efectivo".

¿Qué se entiende por depósitos en efectivo?

De acuerdo con Ariana Elizabeth Martínez Molina, integrante de la Comisión de Desarrollo Fiscal 2 del Colegio de Contadores Públicos de México, algunos contribuyentes llegan a preguntar ¿qué considera la autoridad fiscal como depósitos en efectivo? La especialista explicó que el SAT considera que son los depósitos en moneda nacional o extranjera, que se realizan en cualquier tipo de cuenta que las personas físicas o morales tienen a su nombre, en las instituciones del sistema financiero, así como las adquisiciones en efectivo de cheques de caja. En entrevista con El Contribuyente, la contadora dijo que si se hacen todos estos movimientos en caja, de una u otra manera se va a formar parte de la declaración informativa de la institución financiera.

¿Qué no es un depósito en efectivo?

La integrante del Colegio de Contadores Públicos de México también indicó que los movimientos relacionados con transferencias electrónicas y traspasos entre cuentas no son considerados depósitos en efectivo. Además, señaló que lo anterior ayuda mucho, porque creemos que por hacer transferencias el SAT va a fiscalizar y no es así. Esto se debe a que las transferencias no se cuentan dentro de la información que la institución financiera tiene que mencionar a la autoridad. Así que los bancos no informan al SAT respecto a las transferencias. Pero esto no significa que la autoridad no pueda cuestionar el origen de los recursos, recibidos por depósitos o transferencias, excedan o no de 15,000 pesos mensuales.