La autoridad hizo una transmisión en Youtube para resolver las dudas de los contribuyentes y conocer las mejoras aplicadas para facilitar la presentación de la declaración Los contribuyentes personas morales deben presentar la declaración anual en los primeros tres meses del año. Dicha declaración sirve para determinar el Impuesto sobre la Renta (ISR) que se tiene que pagar al Servicio de Administración Tributaria (SAT). En este contexto, el SAT realizó una transmisión en vivo sobre la Declaración anual de personas morales 2023. La transmisión se llevó a cabo a través de Youtube, y se realizó para resolver las dudas de los contribuyentes y conocer las mejoras aplicadas para facilitar la presentación de la declaración. En 2024, la fecha límite para que las personas morales presenten su declaración anual es el 1 de abril. Esto se debe a que el último día de marzo es inhábil y se recorre al siguiente día hábil. Puedes ver el vídeo del SAT aquí / Fecha de publicación: 7 de marzo de 2024.