Esta medida se implementará durante los días 22, 25, 26, 27 de marzo y el 1 de abril de 2024 El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció una ampliación en el horario de atención en sus oficinas para facilitar el proceso de la Declaración Anual 2023 de personas morales. Esta medida se implementará durante los días 22, 25, 26, 27 de marzo y el 1 de abril de 2024, extendiendo el servicio de 8:30 a 18:00 horas, con el objetivo de apoyar a los contribuyentes para que cumplan con su obligación fiscal antes del plazo final, establecido para el 1 de abril de 2024. Es importante destacar que los días 28 y 29 de marzo serán considerados días inhábiles, por lo que se invita a los contribuyentes a aprovechar los días y horarios extendidos para cualquier consulta o aclaración necesaria. Para realizar la Declaración Anual, los contribuyentes deben estar preparados con su RFC y e.firma, además de contar con la información detallada de ingresos, deducciones, coeficiente de utilidad, impuestos retenidos, pagos provisionales, entre otros datos relevantes. También se recomienda tener acceso a un servicio de banca electrónica para realizar transferencias electrónicas de manera eficiente. El SAT enfatiza la importancia de que los contribuyentes estén al corriente con sus declaraciones de pagos provisionales y anuales del ISR de ejercicios anteriores, así como con las declaraciones de retenciones por diversos conceptos, ya que la información necesaria para la declaración anual se encuentra precargada en el sistema, facilitando así el proceso de cumplimiento. Además, la autoridad tributaria ha realizado modificaciones en el sistema para simplificar aún más este proceso para las personas morales. Estas actualizaciones pueden consultarse en el minisitio dedicado a la Declaración Anual 2023 de personas morales, disponible en la página oficial del SAT.