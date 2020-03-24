Debido al Covid-19, el Infonavit empezará a atender a los derechohabientes en línea. A través de sus redes sociales, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit)...

Debido al Covid-19, el Infonavit empezará a atender a los derechohabientes en línea. A través de sus redes sociales, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) invitó a los derechohabientes a utilizar la plataforma Mi Cuenta Infonavit para trámites a distancia. Todo esto se hará para evitar conglomeraciones ante la contingencia por el Covid-19. Con Mi Cuenta Infonavit, los derechohabientes tienen acceso a los siguientes servicios:

Conocer saldo de la Subcuenta de Vivienda.

Requisitos para un crédito.

Adjuntar documentos para tramitar un crédito.

Dar seguimiento a solicitudes.

Consultas saldos.

Calculadora de ahorro.

Consulta de relaciones laborales.

Actualizar datos.

Corregir el RFC.

Además de esto, los derechohabientes también tendrán acceso a asesoría a través del Infonatel, 800 008 3900. https://twitter.com/Infonavit/status/1240756696823275520 Para entrar en la plataforma Mi Cuenta Infonavit, se debe hacer un registro. Solamente se necesitan el Número de Seguridad Social, el CURP y el RFC.

Además, el Infonavit se une a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) en medidas para evitar el contagio. La semana pasada, la Prodecon dio a conocer un nuevo protocolo de atención en línea.

A través de sus redes sociales, la Prodecon informó que del 17 de marzo al 19 de abril intensificará los servicios de atención en línea. Esto para evitar la concurrencia de contribuyentes en sus oficinas centrales y sus 30 delegaciones estatales. Estos servicios son para asesorías en el llenado de declaración anual, presentar alguna queja o dar seguimiento a algún trámite.

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