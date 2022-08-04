El SAT y la Conanaco visitarán tianguis y mercados para plantear a los vendedores informales incorporarse al RESICO, que se enfoca en las pequeñas y medianas empresas. El Servicio de Administración...

El SAT y la Conanaco visitarán tianguis y mercados para plantear a los vendedores informales incorporarse al RESICO, que se enfoca en las pequeñas y medianas empresas. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) visitarán mercados y tianguis para presentar a los comerciantes las ventajas del régimen formal. "Debemos incentivar aún más la formalidad, como la única vía de crecimiento de México. No podemos permitir que sean solo unos pocos mexicanos los que sustentan el sistema tributario de nuestro país” dijo en conferencia de prensa, Héctor Tejada Shaar, presidente de la Concanaco.

Asimismo, informó que la tasa de informalidad laboral alcanzó en junio de 2022, 55.8 por ciento sobre la población ocupada, 0.5 puntos porcentuales mayor a la del mismo periodo de 2021, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El SAT y la Concanaco buscan promover la capacitación de los vendedores informales, a quienes les plantearán la posibilidad de incorporarse al Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) que se enfoca en las pequeñas y medianas empresas. Cifras del Inegi revelan que la población ocupada informal ascendió a 32.1 millones de personas en junio de este año, cifra mayor en 292 mil 245 respecto a la de 31.7 millones en mayo pasado y 1.6 millones de pesos más que en igual mes del 2021, cuando fue de 30.5 millones. "La inserción de cada vez más empresas en la formalidad es prioridad para la Concanaco, por lo que continúa aplicando acciones positivas a través de la cooperación con organismos como el SAT", apuntó Tejada Shaar. Expuso que el no incentivar la formalidad provoca que haya negocios con empleados que reciben bajos salarios, escasa estabilidad laboral, vulnerabilidad de los derechos laborales y prácticamente nula contribución al sistema tributario.

RESICO será insuficiente para combatir la informalidad

Como reportamos, en noviembre del año pasado, Raquel Buenrostro, jefa del SAT, dijo que la carta porte será la herramienta fundamental para combatir la informalidad laboral y que el RESICO no se usaría para esta función. En ese mes, Nora Flores, presidenta del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León (ICPNL), apuntó que los beneficios del RESICO serán insuficientes para combatir la informalidad. La especialista dijo que los nuevos contribuyentes del RESICO podrían ser el objeto de una discrepancia fiscal. Básicamente, esto se refiere a que el monto de loa gastos del contribuyente en un año sea superior a sus ingresos declarados. Flores explicó que todos los contribuyentes pueden caer en una discrepancia fiscal; sin embargo, los que lleguen de la informalidad no conocen bien estos procesos, lo que podría afectar la efectividad de la medida.