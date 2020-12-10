La Coparmex, la Canacintra y el CNA rechazaron acuerdo sobre outsourcing al considerar que coarta la libertad de la subcontratación. El 9 de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador fir...

La Coparmex, la Canacintra y el CNA rechazaron acuerdo sobre outsourcing al considerar que coarta la libertad de la subcontratación. El 9 de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un acuerdo con los representantes de la iniciativa privada y el sector obrero para regular la subcontratación, mientras se alcanza consenso sobre la reforma al outsourcing que se discutirá en febrero en la Cámara de Diputados. Los puntos principales del acuerdo fueron los siguientes:

Las empresas empezarán a regularizar sus plantillas inmediatamente, según lo establecido en la iniciativa de ley. Se debe definir un nuevo procedimiento para calcular el reparto de utilidades. Las discusión parlamentaria empezará en febrero de 2021. Se hace un llamado a las empresas que manejan nóminas para que no den de baja a sus trabajadores en diciembre.

Organismos empresariales rechazaron acuerdo sobre outsourcing

Sin embargo, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) y el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) rechazaron suscribir el acuerdo. Esto se debe a que consideraron lo siguiente:

Que coarta la libertad de la subcontratación.

Atenta contra la creación y preservación de empleos formales.

Afecta a las micro y pequeñas empresas.

“Hemos decidido no suscribir el acuerdo propuesto por el Gobierno federal en referencia a esa iniciativa, dado que preserva la idea de prohibir de manera sustancial la actividad de la subcontratación, dejándola relegada sólo a la subcontratación especializada”, señala un comunicado conjunto de los tres organismos empresariales. En el documento, los organismos empresariales reiteraron su disposición de mantener el diálogo con el Poder Ejecutivo Federal y con las cámaras del Congreso de la Unión. Esto para lograr una ley que priorice su posición en esta materia: “regulación sí, prohibición no”, señala el documento.

Son tres de los 12 organismos que integran el CCE

Información publicada por El Financiero indica que de los 12 organismos que integran al Consejo Coordinador Empresarial (CCE), estos tres no suscribieron el acuerdo. El CCE es la máxima cúpula empresarial del país. El presidente del CCE, Carlos Salazar Lomelín, comentó que dichos organismos empresariales están en su derecho de buscar los intereses de sus representados. “Yo he sido muy respetuoso y así lo seguiré haciendo, de cualquier acción de cualquiera de los organismos empresariales quiera tomar. Porque ellos tienen sus propios asociados, tienen que responder a sus asociados y entonces si hay alguna duda de los asociados, es preferible que ellos den un paso atrás y reflexionen lo que tienen que hacer. Al final el sector privado sigue estando unido, vamos a seguir trabajando entre todos, informando a todos los sectores las cosas que se van haciendo”, dijo entrevistado al salir de Palacio Nacional.

Datos sobre los organismos empresariales que no firmaron

Para saber un poco más acerca de los organismos empresariales que se negaron a firmar el acuerdo, el periódico expuso los siguientes datos:

La Coparmex representa a 36 mil empresas que significan 4.8 millones de empleos.

La Canacintra tiene alrededor de 53 mil asociados entre micro, pequeñas, medianas y grandes empresas.

El CNA representa a los productores agropecuarios, de servicios al campo y agroindustriales que significan el 75% de las exportaciones agroalimentarias.

Información de El Financiero https://elfinanciero.com.mx/economia/coparmex-cna-y-canacintra-rechazan-acuerdo-entre-gobierno-ip-y-obreros-sobre-outsourcing

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