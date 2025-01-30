El fisco presenta un programa de regularización fiscal para migrantes mexicanos deportados. Conoce los beneficios y requisitos para integrarte a la economía nacional

El fisco presenta un programa de regularización fiscal para migrantes mexicanos deportados. Conoce los beneficios y requisitos para integrarte a la economía nacional

Ante el aumento de deportaciones de migrantes mexicanos desde Estados Unidos bajo el gobierno de Donald Trump, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México lanzó un programa de apoyo fiscal dirigido a facilitar la regularización de contribuyentes que regresan al país, ya sea por deportación o por decisión propia.

De acuerdo con un texto publicado por Fiscalia, esta iniciativa busca brindar herramientas y estímulos fiscales a los migrantes para que puedan integrarse de manera más efectiva a la economía nacional.

El programa fue anunciado por María José Ríos, administradora del órgano desconcentrado de Servicios al Contribuyente 1 Norte, y se enmarca en un contexto de deportaciones masivas desde Estados Unidos.

Programa de regularización fiscal

El SAT en coordinación con el Instituto Nacional de Migración (INM), diseñó este programa para atender a los migrantes que regresan al país, muchos de los cuales enfrentan desafíos para regularizar su situación fiscal debido a su estancia prolongada en el extranjero.

Además, señaló que el programa está dirigido a personas físicas y morales que tuvieron ingresos de hasta 35 millones de pesos y aplica a contribuciones propias, retenidas, trasladadas, de comercio exterior y cuotas compensatorias de los ejercicios fiscales 2023 o anteriores. Entre los beneficios destacan:

Reducción del 100% de multas, incluidas aquellas con agravantes, recargos y gastos de ejecución.

No condonación de contribuciones o cuotas compensatorias, lo que significa que los contribuyentes deberán pagar el monto principal de sus obligaciones fiscales.

Requisitos para acceder al programa

Los interesados en participar deben cumplir con los siguientes requisitos:

No haber recibido condonaciones en los programas generalizados de 2000, 2007 o 2013. No contar con una sentencia condenatoria firme por delitos fiscales. No estar incluidos en los listados definitivos de los artículos 69-B o 69-B Bis del Código Fiscal de la Federación.

Contexto migratorio y bilateral

Fiscalia considera que el gobierno de Claudia Sheinbaum mantiene un enfoque proactivo en el tema migratorio, estableciendo un grupo bilateral con Estados Unidos para abordar los desafíos relacionados con la migración. Este grupo, que incluye a autoridades de ambos países, sostiene reuniones con organizaciones como la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos y el INM de México.

Por eso, el programa del SAT representa un paso importante en la atención a los migrantes retornados, no sólo desde el punto de vista fiscal, sino también como una medida de inclusión social y económica. Sin embargo, su éxito dependerá de la difusión adecuada de la información y de la capacidad del gobierno para brindar acompañamiento a los migrantes en su proceso de reintegración.