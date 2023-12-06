La Tarifa pasará a costar lo equivalente a 28.95 dólares, lo que implica un aumento de 91 centavos de dólar con respecto a la tarifa autorizada para el 2023 La Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA) del...

La Tarifa pasará a costar lo equivalente a 28.95 dólares, lo que implica un aumento de 91 centavos de dólar con respecto a la tarifa autorizada para el 2023 La Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA) del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) tendrá un aumento del 3.2 por ciento para vuelos nacionales e internacionales, esto de acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Aumento de la TUA nacional para 2024

La TUA pasará a costar lo equivalente a 28.95 dólares. Esto implica un aumento de 91 centavos de dólar con respecto a la tarifa autorizada para el 2023. La TUA nacional e internacional está expresada en dólares de Estados Unidos. Por eso, el AICM mensualmente determinará su equivalente en pesos mexicanos. Para hacer lo anterior, se utilizará el promedio mensual del cambio del mes inmediato anterior, para solventar obligaciones denominadas en dólares estadounidenses, que publica el Banco de México (Banxico) en el DOF.

Aumento de la TUA internacional para 2024

Por otro lado, la TUA internacional ascenderá a 54.96 dólares, el mismo aumento que la tarifa para vuelos nacionales. El aumento de tarifas estará vigente durante todo el 2024. El Financiero señaló que el aeropuerto de la Ciudad de México aún tiene la responsabilidad de pago de los bonos del aeropuerto de Texcoco, por lo que todos los recursos de la TUA son destinados para cubrir los pagos trimestrales a los bonistas.

También subirá la TUA del AIFA

El diario también recordó que a principios de noviembre, el Gobierno de México anunció el aumento de la TUA para el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), para vuelos nacionales e internacionales. Desde el 9 de noviembre, la TUA en vuelos internacionales pasó de 21.1 dólares a 26.6 dólares, un aumento de un cuarto del valor que había tenido dicha tarifa durante todo el año. La TUA para vuelos nacionales tendrá un incremento menor, de solo 8.6 por ciento, al pasar de 245 pesos a 266 pesos a partir del 9 de noviembre. Aunque el gobierno aseguró que la TUA de este aeropuerto continuará siendo una de las más bajas, El Financiero considera que el aumento de las tarifas va en contracorriente de lo previsto para los grupos aeroportuarios privados.