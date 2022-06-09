Cada trabajador debe recibir el pago por sus labores porque está contemplado en la ley y la ausencia de la Constancia de Situación Fiscal no es un impedimento, afirman especialistas. La facturación electrónica en la versión 4.0, que será obligatoria hasta 2023, exige que los datos del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) coincidan con los del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), por lo que las empresas comenzaron a solicitar a sus trabajadores la Constancia de Situación Fiscal (CSF). Recientemente, ha surgido el rumor de que si no presentan esta Constancia , los trabajadores no recibirán su salario. Sin embargo, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) señaló que han sido los empleadores y no la autoridad fiscal, quienes han advertido con no pagar los salarios si no presentan dicho documento. José Luis Trejo Porras, de la Dirección General de Análisis Sistémico, Enlace y Regulación de la Prodecon, indicó a El Sol de México, que los impagos han sido una advertencia que corresponde a los propios empleadores, y no al Servicio de Administración Tributaria (SAT). Asimismo, destacó que cada trabajador debe recibir el pago por sus labores porque está contemplado en la ley, y que la emisión de la constancia no tiene nada que ver con el pago de su nómina.

SAT da prórroga

La Constancia forma parte de los nuevos requisitos que impuso el fisco para la emisión de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), incluidos los recibos de nómina en su nueva versión 4.0 0 que será obligatoria a partir del 1 de enero de 2023. La fecha anterior para el inicio de uso obligatorio de la factura electrónica en su versión 4.0 era el 1 de julio próximo, pero con esta prórroga los contribuyentes podrán seguir usando la versión 3.3 de la e.factura el resto del año. Pablo Cervantes García, de la Comisión Técnica Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, dijo a el diario que la solicitud de la constancia responde a una reforma en el Código Fiscal de la Federación respecto a la emisión de los CFDI , que actualiza datos de los contribuyentes. Asimismo, la Prodecon aclaró que en ningún momento se manejará un incremento de impuestos o una mayor vigilancia respecto a los ingresos de los contribuyentes. En entrevista con El Sol de México, Virginia Ríos, integrante de la Comisión Técnica de Investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, dijo que la solicitud de la constancia fiscal perjudica, principalmente, a aquella base trabajadora que no tiene el tiempo, tecnología o los conocimientos sobre el uso y expedición de dicho documento. Ademas, en días recientes, Juan Ríos Aguilar, coordinador laboral y seguridad social de IDC Online, informó que ninguna de las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo contemplan la interrupción del pago por no poderse timbrar el CFDI de nómina, o bien porque los trabajadores no exhibieron su Constancia de Situación Fiscal.