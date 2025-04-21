Lunes, 21 de abril de 2025
USD/MXN 17.2340 EUR/MXN 18.9120 UDI 8.1234 TIIE 28D 10.50% IPC BMV 52,432 WTI USD 82.14 USD/MXN 17.2340 EUR/MXN 18.9120 UDI 8.1234 TIIE 28D 10.50% IPC BMV 52,432 WTI USD 82.14
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Indicadores Fiscales

Consulta los principales indicadores económicos y fiscales de México, actualizados mensualmente con datos oficiales del INEGI y otros organismos.

INPC 2026

Índice Nacional de Precios al Consumidor. Valor actual: 145.831 (Abril 2026)

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UMA 2026

Unidad de Medida y Actualización. Valor actual: $117.31 diarios (2026)

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Cuotas IMSS 2026

Tablas de cuotas obrero patronales vigentes para el IMSS e INFONAVIT. Tasas del patrón y del trabajador.

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Claves de Obligaciones SAT

Directorio completo de claves de obligaciones fiscales del SAT. Busca por clave o actividad.

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