Indicadores Fiscales
Consulta los principales indicadores económicos y fiscales de México, actualizados mensualmente con datos oficiales del INEGI y otros organismos.
INPC 2026
Índice Nacional de Precios al Consumidor. Valor actual: 145.831 (Abril 2026)Consultar INPC
UMA 2026
Unidad de Medida y Actualización. Valor actual: $117.31 diarios (2026)Consultar UMA
Cuotas IMSS 2026
Tablas de cuotas obrero patronales vigentes para el IMSS e INFONAVIT. Tasas del patrón y del trabajador.Consultar cuotas
Claves de Obligaciones SAT
Directorio completo de claves de obligaciones fiscales del SAT. Busca por clave o actividad.Consultar claves