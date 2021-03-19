Esta reforma fiscal no debe aumentar impuestos ni la deuda, dijo el Presidente en su conferencia matutina. En la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que sí se neces...

Esta reforma fiscal no debe aumentar impuestos ni la deuda, dijo el Presidente en su conferencia matutina. En la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que sí se necesita una reforma fiscal en México. Idealmente, esa reforma se basaría en la austeridad y evitaría aumentos en impuestos, la deuda del país y los gasolinazos. Además, este proyecto, dijo, necesita honestidad para combatir la corrupción que es, de acuerdo con López Obrador, el mayor problema:

"Sí se requiere una reforma fiscal. Se requiere honestidad, porque si no es un barril sin fondo. No es problema solo la falta de presupuesto, el problema es la corrupción; entonces hay que limpiar, que haya honestidad y austeridad y a partir de ahí a ver qué se puede hacer para lograr más presupuesto. [...] También sin aumentar los impuestos, sin gasolinazos, sin incrementar deuda".

Cambia opinión sobre reforma fiscal

En los últimos años, tanto Hacienda como el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el mismo presidente López Obrador han negado que una reforma de este tipo sea necesaria. Hace solo unas semanas, Raquel Buenrostro, jefa del SAT, dijo que, por los avances en fiscalización, no se necesita una reforma fiscal. Como ejemplo, habló sobre la reforma de 2014, que recaudó 2.4% del PIB. En 2020, sin reforma, el SAT recaudó el equivalente a 2.3% del PIB. Para Buenrostro, esto es evidencia suficiente de que no es vital una reforma. Sin embargo, esto empezó a cambiar desde el mismo gobierno. Esta semana, el Grupo de Trabajo para la Transición Hacendaria en la Cámara de Diputados empezó a trabajar. Su función principal es elaborar una propuesta de reforma fiscal para 2022.

Estados no deben endeudarse

Por otro lado, el presidente López Obrador criticó las acciones de la Secretaría de Hacienda en administraciones pasadas. De acuerdo con él, permitían a los estados endeudarse sin límite para contratar obras con costos e intereses muy altos, que todavía siguen pagando más de 10 años después.

"Hay que atender el problema, pero tomar en cuenta por qué se llegó a esta situación en los estados, cómo se les autorizaba que se endeudaran sin límite, la Secretaría de Hacienda les permitía, es más, Hacienda alentaba que contrataran obras con costos financieros elevadísimos, porque detrás de esas obras estaban políticos o influyentes. Hay estados que tienen que estar pagando obras que se hicieron hace 10 años, con tasas de interés usureras, elevadísimas, debieron presentar denuncia cuando asumieron los cargos, pero lo peor es que algunos, no todos, le siguieron con las mismas prácticas, aun sin la autorización del Congreso, no solicitando créditos de largo plazo, pero sí de corto plazo y destinando recursos de la salud o la educación para otros propósitos".

Por último, dijo que este año Arturo Herrera, titular de Hacienda, espera recibir 300 mil millones de pesos adicionales por el precio del crudo. Una parte de este dinero se repartirá entre los estados. Con información de Reforma y El Universal https://www.reforma.com/dice-amlo-si-a-reforma-fiscal-pero-sin-alza-de-impuestos/ar2145975 https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-si-se-requiere-una-reforma-fiscal

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.