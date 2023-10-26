El periodista señala que a pesar de la promesa del presidente de simplificar los trámites fiscales y brindar confianza a los contribuyentes, la realidad es todo lo contrario El Sistema de Administración Tributaria (SAT) ha sido objeto de críticas por parte del periodista Sergio Sarmiento, quien en una reciente columna de opinión en el periódico Reforma denunció las prácticas de esta entidad fiscal en México. Según Sergio Sarmiento, el SAT tiene una política agresiva para recaudar impuestos, incluso a expensas de los contribuyentes formales. Señala que la entidad recurre a la congelación de cuentas bancarias y a la cancelación de la firma electrónica como medidas para forzar a los contribuyentes registrados a pagar supuestas deudas fiscales. Esta estrategia, según el periodista, puede dejar a los contribuyentes en una posición vulnerable. El autor también critica la cancelación del Registro Federal de Contribuyentes a personas de 55 a 70 años que realizan actividades que los funcionarios consideran "inconsistentes" con sus ocupaciones anteriores. Según Sarmiento, estas prácticas del SAT se asemejan a un "cobro por secuestro" en lugar de una política fiscal justa. El periodista argumenta que, a pesar de la promesa del presidente López Obrador de simplificar los trámites fiscales y brindar confianza a los contribuyentes, la realidad es todo lo contrario. Sarmiento señala que los contribuyentes son tratados como culpables hasta que demuestren lo contrario y que se les castiga de antemano por delitos que no han cometido. La falta de confianza en los contribuyentes es evidente en las medidas adoptadas por el SAT.

Burocracia

Sarmiento también critica la creciente complejidad y burocracia para trabajar en la economía formal y cumplir con las obligaciones fiscales en México. Señala que los trámites y requisitos tecnológicos han aumentado constantemente, y los contribuyentes deben registrarse en persona y presentar pruebas biométricas. La falta de este registro puede impedir que las personas o empresas cobren legalmente y paguen impuestos. El periodista menciona que, en algunos casos, es casi imposible obtener citas presenciales para estos trámites, lo que ha dado lugar a un mercado negro de cohechos para adquirirlas. Además, destaca que en México ya no es posible simplemente pedir una factura en un comercio, ya que se requiere una Constancia de Situación Fiscal actualizada. Además, los envíos de mercancías o regalos deben estar acompañados de una carta porte, y se debe demostrar en todo momento que no se es un subcontratista. Sergio Sarmiento concluye su columna de opinión señalando que mientras se endurecen las condiciones para los trabajadores y empresas en la economía formal, las autoridades no se preocupan por quienes trabajan en la economía informal, lo que él describe como una política de "exprimir hasta la última gota a los cautivos" y poner obstáculos burocráticos. Sarmiento destaca una actitud diferente hacia los informales, a quienes considera "pueblo bueno" y, por lo tanto, se les deja en paz. Las opiniones de Sergio Sarmiento ponen de manifiesto su descontento con las prácticas actuales del SAT y plantean preguntas sobre la equidad y eficiencia de la política fiscal en México.