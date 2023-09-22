Los comportamientos inadecuados de los empleados pueden afectar los ingresos anuales de una empresa grande en un 10% Los actos de deshonestidad y falta de integridad en los espacios de trabajo cuestan mucho a las organizaciones, de acuerdo con el 'Reporte anual de integridad laboral en México'.
Impacto económico para las empresas
El reporte elaborado por MIDOT, empresa especializada en desarrollar e implementar soluciones tecnológicas para monitorear y evaluar la integridad, ética y estabilidad laboral, expone los siguientes impactos económicos:
- Al menos, 32% de los empleados y postulantes a un puesto caen en “patrones” que dañan la economía y el desempeño de las compañías en México; desde maquillar el CV o robar un par de hojas, hasta cometer fraude o apoderarse de secretos industriales.
- Las empresas pierden hasta 40% de su productividad debido a los actos deshonestos de sus trabajadores
- Las pequeñas y medianas empresas (pymes), que representan 98% del mercado, pueden quebrar por el impacto de los actos deshonestos de sus colaboradores.
Fernando Calderon, Managing Director en México, Colombia y Perú de MIDOT, explicó que los comportamientos inadecuados de los empleados pueden afectar los ingresos anuales de una empresa grande en un 10%. Pero el especialista advirtió que en las pymes, los comportamientos inadecuados pueden provocar la quiebra.
Acciones deshonestas más frecuentes
Las acciones deshonestas más recurridas de los empleados son las siguientes:
- Suplantación de identidad
- Rumores
- Baja productividad
- Tomar descansos excesivos
- No cumplir con horarios
- Malversación de recursos de la empresa
- Soborno
- Robo
- Acoso
¿Cómo prevenir comportamientos inadecuados de los empleados?
En entrevista con El Contribuyente, Calderón indicó que para prevenir comportamientos inadecuados de los empleados, las empresas pueden implementar procesos de integridad y honestidad con las siguientes acciones:
- Evaluación continua a los colaboradores activos
- Aplicación de evaluaciones de integridad a los candidatos que quieren ocupar puestos en las organizaciones
- Establecer reglas claras para que los empleados sepan que puede haber consecuencias.
El directivo dijo que para establecer reglas, las empresas pueden implementar códigos de ética, procesos, controles, y canales de comunicación para poder reportar comportamientos inadecuados. Es decir, los empleados deben tener un marco de referencia de operación, que se debe respetar, para que la empresa funcione adecuadamente, y deben saber que si se salen de ese marco puede haber consecuencias.