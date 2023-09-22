Los comportamientos inadecuados de los empleados pueden afectar los ingresos anuales de una empresa grande en un 10% Los actos de deshonestidad y falta de integridad en los espacios de trabajo cuestan mucho a las organizaciones, de acuerdo con el 'Reporte anual de integridad laboral en México'.

Impacto económico para las empresas

El reporte elaborado por MIDOT, empresa especializada en desarrollar e implementar soluciones tecnológicas para monitorear y evaluar la integridad, ética y estabilidad laboral, expone los siguientes impactos económicos:

  • Al menos, 32% de los empleados y postulantes a un puesto caen en “patrones” que dañan la economía y el desempeño de las compañías en México; desde maquillar el CV o robar un par de hojas, hasta cometer fraude o apoderarse de secretos industriales.
  • Las empresas pierden hasta 40% de su productividad debido a los actos deshonestos de sus trabajadores
  • Las pequeñas y medianas empresas (pymes), que representan 98% del mercado, pueden quebrar por el impacto de los actos deshonestos de sus colaboradores.

Fernando Calderon, Managing Director en México, Colombia y Perú de MIDOT, explicó que los comportamientos inadecuados de los empleados pueden afectar los ingresos anuales de una empresa grande en un 10%. Pero el especialista advirtió que en las pymes, los comportamientos inadecuados pueden provocar la quiebra.

Acciones deshonestas más frecuentes

Las acciones deshonestas más recurridas de los empleados son las siguientes:

  • Suplantación de identidad
  • Rumores
  • Baja productividad
  • Tomar descansos excesivos
  • No cumplir con horarios
  • Malversación de recursos de la empresa
  • Soborno
  • Robo
  • Acoso

¿Cómo prevenir comportamientos inadecuados de los empleados?

En entrevista con El Contribuyente, Calderón indicó que para prevenir comportamientos inadecuados de los empleados, las empresas pueden implementar procesos de integridad y honestidad con las siguientes acciones:

  • Evaluación continua a los colaboradores activos
  • Aplicación de evaluaciones de integridad a los candidatos que quieren ocupar puestos en las organizaciones
  • Establecer reglas claras para que los empleados sepan que puede haber consecuencias.

El directivo dijo que para establecer reglas, las empresas pueden implementar códigos de ética, procesos, controles, y canales de comunicación para poder reportar comportamientos inadecuados. Es decir, los empleados deben tener un marco de referencia de operación, que se debe respetar, para que la empresa funcione adecuadamente, y deben saber que si se salen de ese marco puede haber consecuencias.