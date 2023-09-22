Los comportamientos inadecuados de los empleados pueden afectar los ingresos anuales de una empresa grande en un 10% Los actos de deshonestidad y falta de integridad en los espacios de trabajo cues...

Los comportamientos inadecuados de los empleados pueden afectar los ingresos anuales de una empresa grande en un 10% Los actos de deshonestidad y falta de integridad en los espacios de trabajo cuestan mucho a las organizaciones, de acuerdo con el 'Reporte anual de integridad laboral en México'.

Impacto económico para las empresas

El reporte elaborado por MIDOT, empresa especializada en desarrollar e implementar soluciones tecnológicas para monitorear y evaluar la integridad, ética y estabilidad laboral, expone los siguientes impactos económicos:

Al menos, 32% de los empleados y postulantes a un puesto caen en “patrones” que dañan la economía y el desempeño de las compañías en México; desde maquillar el CV o robar un par de hojas, hasta cometer fraude o apoderarse de secretos industriales.

Las empresas pierden hasta 40% de su productividad debido a los actos deshonestos de sus trabajadores

Las pequeñas y medianas empresas (pymes), que representan 98% del mercado, pueden quebrar por el impacto de los actos deshonestos de sus colaboradores.

Fernando Calderon, Managing Director en México, Colombia y Perú de MIDOT, explicó que los comportamientos inadecuados de los empleados pueden afectar los ingresos anuales de una empresa grande en un 10%. Pero el especialista advirtió que en las pymes, los comportamientos inadecuados pueden provocar la quiebra.

Acciones deshonestas más frecuentes

Las acciones deshonestas más recurridas de los empleados son las siguientes:

Suplantación de identidad

Rumores

Baja productividad

Tomar descansos excesivos

No cumplir con horarios

Malversación de recursos de la empresa

Soborno

Robo

Acoso

¿Cómo prevenir comportamientos inadecuados de los empleados?

En entrevista con El Contribuyente, Calderón indicó que para prevenir comportamientos inadecuados de los empleados, las empresas pueden implementar procesos de integridad y honestidad con las siguientes acciones:

Evaluación continua a los colaboradores activos

Aplicación de evaluaciones de integridad a los candidatos que quieren ocupar puestos en las organizaciones

Establecer reglas claras para que los empleados sepan que puede haber consecuencias.

El directivo dijo que para establecer reglas, las empresas pueden implementar códigos de ética, procesos, controles, y canales de comunicación para poder reportar comportamientos inadecuados. Es decir, los empleados deben tener un marco de referencia de operación, que se debe respetar, para que la empresa funcione adecuadamente, y deben saber que si se salen de ese marco puede haber consecuencias.