Ni pandemia evitó que la recaudación de IVA creciera el año pasado. Durante 2020, la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) fue de 987 mil millones de pesos. Esto es un aumento de 2.3% fr...

Ni pandemia evitó que la recaudación de IVA creciera el año pasado. Durante 2020, la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) fue de 987 mil millones de pesos. Esto es un aumento de 2.3% frente a 2019. De acuerdo con información del Servicio de Administración Tributaria (SAT), la recaudación se dividió de la siguiente manera:

Personas morales: 945 mil millones de pesos; es decir, 97%,

Personas físicas: 42 mil millones de pesos; es decir, 3%.

Como explica El Economista, el aumento en la recaudación se debe a una mayor fiscalización. En este sentido, el 85% de lo recaudado fue por el cumplimiento voluntario de los contribuyentes. Por otro lado, el resto se debió a actos de fiscalización del SAT. En 2020, esto representó un total de 56 mil millones de pesos para el erario. Otro punto que ayudó a mejorar la recaudación es que en 2020 disminuyeron las devoluciones de IVA. De acuerdo con información del SAT, las devoluciones tuvieron las siguientes variaciones de 2019 a 2020, en términos reales:

Las del Impuesto al Valor Agregado (IVA) disminuyeron 1%.

Las del Impuesto sobre la Renta (ISR) incrementaron 2.1%.

Las del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) disminuyeron 5.4%.

Otras devoluciones tributarias disminuyeron 34.5%.

No se llegó al objetivo

En total, los ingresos tributarios del año pasado alcanzaron los 3 billones 336,876 millones de pesos. Esto es un incremento de 0.7% en términos reales frente a 2019. Por un lado, este es un buen resultado; especialmente si tomamos en cuenta el contexto de la pandemia y la poca actividad económica. Sin embargo, no se alcanzaron los objetivos establecidos en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para el 2020. En este sentido, la recaudación se quedó corta por 168 mil millones de pesos. Por el cierre de fronteras y el confinamiento, era normal esperar que el comercio exterior fuera uno de los sectores más afectados por la pandemia. La recaudación en aduanas tuvo una caída de 13.7% frente a 2019. Con información de El Economista https://www.eleconomista.com.mx/economia/Recaudacion-por-IVA-esquivo-la-crisis-en-el-2020-y-aumento-2.3-20210211-0149.html

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